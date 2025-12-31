ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

        ยกเลิกการผลิต

        กล้องบันทึกวิดีโอ HD

        CAM150PK/00

        การบันทึกและการแบ่งปันช่วงเวลาที่มีคุณค่าเป็นเรื่องง่าย

        ทนทานและกันน้ำ กล้องบันทึกวิดีโอดิจิตอล ESee CAM150 เหมาะสำหรับการบันทึกภาพวิดีโอภายในและภายนอกอาคาร แม้ในน้ำหรือท่ามกลางหิมะ ระบบป้องกันภาพสั่นไหวขั้นสูงมอบภาพวิดีโอคมชัดที่สุดในขณะที่ระบบการบันทึกสองรูปแบบให้คุณเลือกรูปแบบการบันทึกได้ทั้งรูปแบบ HD และรูปแบบเพื่อการส่งอีเมล์สำหรับการแบ่งปันได้ง่ายทุกเวลา

        ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

        บันทึกได้แม้ในน้ำหรือท่ามกลางหิมะ

        การบันทึกและการแบ่งปันช่วงเวลาที่มีคุณค่าเป็นเรื่องง่าย

        การแบ่งปันอย่างรวดเร็วสำหรับส่งอีเมล์และการเผยแพร่บน Facebook/YouTube

        การแบ่งปันอย่างรวดเร็วสำหรับส่งอีเมล์และการเผยแพร่บน Facebook/YouTube

        ด้วยซอฟต์แวร์ Windows ที่ติดตั้งไว้ภายใน คุณสามารถเผยแพร่ภาพยนตร์ของคุณลงบนเว็บไซต์ เช่น YouTube, Facebook, Twitter และ Vimeo ได้ง่าย สำหรับผู้ใช้ Mac คุณสามารถจัดการ แก้ไขและแบ่งปันได้ด้วย iMovie จาก iLife และจากเทคนิคการบีบอัดขั้นสูง รูปแบบวิดีโอ HD (H.264) ที่กล้องบันทึกวิดีโอ Philips นำมาใช้ สามารถสร้างไฟล์ขนาดเล็กกว่ากล้องบันทึกวิดีโอ, กล้องดิจิตอล และโทรศัพท์มือถือทั่วไปได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพวิดีโอ ดังนั้น คุณจึงแบ่งปันภาพประทับใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น! ไฟล์เหล่านี้ยังสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมอื่น เช่น iPhoto และ Windows Movie Maker ได้อีกด้วย

        อายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษของแบตเตอรี่ให้คุณบันทึกได้มากยิ่งขึ้น

        การออกแบบที่เล็กกะทัดรัดและบางเพื่อให้พอดีกับกระเป๋าของคุณ

        รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

        ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

        ความคิดเห็น

        ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

        • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
        • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
        • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

        ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

        • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
        • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
        • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี