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กล้องบันทึกวิดีโอ HD

CAM200BL/00

เพียงการเลื่อนปลายนิ้ว ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็ปรากฏบนทีวีหรือเว็บ

Philips ESee CAM200 ช่วยให้คุณถ่ายภาพและวิดีโอได้ง่าย ทั้งยังสามารถแบ่งปันสิ่งที่ถ่ายไว้ได้สะดวกและแสนง่าย เพียงเลื่อนนิ้วบนหน้าจอสัมผัสขนาด 3" เพื่อแบ่งปันภาพแห่งความประทับใจบนทีวีหรืออินเตอร์เน็ตแบบไร้สายได้ทันที

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ด้วย WiFi ที่ติดตั้งในตัว

เพียงการเลื่อนปลายนิ้ว ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็ปรากฏบนทีวีหรือเว็บ

Go Live สำหรับการถ่ายทอดวิดีโอแบบไร้สายไปยังเว็บไซต์ผ่านทาง UStream

Go Live สำหรับการถ่ายทอดวิดีโอแบบไร้สายไปยังเว็บไซต์ผ่านทาง UStream

ถ่ายทอดเหตุการณ์สดๆ ด้วยกล้องบันทึกวิดีโอ ESee และแบ่งปันเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นขณะที่มันกำลังเกิดขึ้น สิ่งที่คุณต้องทำก็คือเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi และเลือก 'Go Live' และไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณบันทึกอยู่จะเริ่มสตรีมไปที่เว็บไซต์ UStream ให้ครอบครัวและเพื่อนของคุณรับชมสื่อ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ ให้คนที่คุณรักมีส่วนร่วมในประสบการณ์ของคุณและแบ่งปันช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตทั้งหมดขณะที่มันกำลังเกิดขึ้น

อายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษของแบตเตอรี่ให้คุณบันทึกได้มากยิ่งขึ้น

ความละเอียดมากถึง 10 เมกะพิกเซล สำหรับภาพถ่ายคุณภาพสูง

ความละเอียดมากถึง 10 เมกะพิกเซล สำหรับภาพถ่ายคุณภาพสูง

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