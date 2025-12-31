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CAM200BL/00
เพียงการเลื่อนปลายนิ้ว ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็ปรากฏบนทีวีหรือเว็บ
Philips ESee CAM200 ช่วยให้คุณถ่ายภาพและวิดีโอได้ง่าย ทั้งยังสามารถแบ่งปันสิ่งที่ถ่ายไว้ได้สะดวกและแสนง่าย เพียงเลื่อนนิ้วบนหน้าจอสัมผัสขนาด 3" เพื่อแบ่งปันภาพแห่งความประทับใจบนทีวีหรืออินเตอร์เน็ตแบบไร้สายได้ทันที
ถ่ายทอดเหตุการณ์สดๆ ด้วยกล้องบันทึกวิดีโอ ESee และแบ่งปันเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นขณะที่มันกำลังเกิดขึ้น สิ่งที่คุณต้องทำก็คือเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi และเลือก 'Go Live' และไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณบันทึกอยู่จะเริ่มสตรีมไปที่เว็บไซต์ UStream ให้ครอบครัวและเพื่อนของคุณรับชมสื่อ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ ให้คนที่คุณรักมีส่วนร่วมในประสบการณ์ของคุณและแบ่งปันช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตทั้งหมดขณะที่มันกำลังเกิดขึ้น
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