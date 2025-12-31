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ยกเลิกการผลิต

กล้องบันทึกวิดีโอ HD

CAM200WH/00

เพียงการเลื่อนปลายนิ้ว ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็ปรากฏบนทีวีหรือเว็บ

Philips ESee CAM200 ช่วยให้คุณถ่ายภาพและวิดีโอได้ง่าย ทั้งยังสามารถแบ่งปันสิ่งที่ถ่ายไว้ได้สะดวกและแสนง่าย เพียงเลื่อนนิ้วบนหน้าจอสัมผัสขนาด 3" เพื่อแบ่งปันภาพแห่งความประทับใจบนทีวีหรืออินเตอร์เน็ตแบบไร้สายได้ทันที

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วย WiFi ที่ติดตั้งในตัว

เพียงการเลื่อนปลายนิ้ว ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็ปรากฏบนทีวีหรือเว็บ

ดื่มด่ำกับความทรงจำด้วยวิดีโอแบบ Full HD

ดื่มด่ำกับความทรงจำด้วยวิดีโอแบบ Full HD

จับภาพและเพลิดเพลินไปกับวิดีโอความละเอียดสูงที่สมบูรณ์แบบ (Full HD 1080p) "1080" หมายถึงความละเอียดของจอภาพ ในแง่ของจำนวนเส้นภาพแนวนอนบนหน้าจอ “p” หมายถึง Progressive Scan หรือการเรียงลำดับเส้นที่ปรากฏบนหน้าจอ 1080p ให้คุณภาพวิดีโอที่ยอดเยี่ยมที่สามารถพบได้ในโทรศัพท์มือถือและกล้องดิจิตอลทั่วไป นอกจากนี้ กล้องบันทึกวิดีโอยังใช้รูปแบบวิดีโอเดียวกันกับเครื่องเล่นและดิสก์ Blu-ray ซึ่งก็คือ H.264 รูปแบบที่มีความซับซ้อนสูงนี้จะทำให้ได้คุณภาพภาพ HD ที่เป็นหนึ่ง เพื่อให้คุณได้ดื่มด่ำกับความทรงจำที่กระจ่างชัดดุจคริสตัลในวิดีโอ

ถ่ายภาพวิดีโอชัดเจนขึ้น มั่นคงขึ้น ด้วยการป้องกันภาพสั่นไหวขั้นสูง

ถ่ายภาพวิดีโอชัดเจนขึ้น มั่นคงขึ้น ด้วยการป้องกันภาพสั่นไหวขั้นสูง

การป้องกันภาพสั่นไหวขั้นสูงให้คุณเก็บภาพวิดีโอได้อย่างยอดเยี่ยมจนคุณภูมิใจอยากจะอวดฝีมือ ภาพวิดีโอนิ่งและไร้ที่ติเป็นผลงานของไจโรเซนเซอร์ที่ผนึกพลังกับการคำนวณขั้นสูง เซนเซอร์จะทำการวัดระยะห่างระหว่างพื้นกับเลนส์กล้อง และดำเนินการปรับแก้ไขที่จำเป็นในเวลาที่กล้องบันทึกวิดีโอส่าย เทคโนโลยีขั้นสูงนี้ทำให้ได้ภาพที่ปราศจากการเบลอในทุกๆ ครั้ง คุณจึงสามารถบันทึกช่วงเวลาสุดแสนประทับใจในชีวิตไว้ด้วยภาพวิดีโอชั้นยอด

Wi-Fi ในตัวเพื่อการแบ่งปันโดยไม่ต้องใช้สายหรือพีซี

กล้องบันทึกวิดีโอมี Wi-Fi ในตัว ช่วยให้คุณแบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอได้ทันที โดยไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์และไม่ต้องใช้สาย กล้องบันทึกวิดีโอจะเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์ Philips SimplyShare และทีวีที่ใช้ร่วมกับ DLNA ได้ เครื่องเล่น Blu-ray เครื่องเล่นสื่อดิจิตอลจากเครือข่าย ระบบภาพยนตร์ในบ้านและกรอบรูป ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับช่วงเวลาประทับใจด้วยหน้าจอที่ใหญ่กว่า คุณยังสามารถอัพโหลดภาพถ่ายและภาพวิดีโอของคุณไปยังเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ตได้ ด้วยแอปพลิเคชันในตัวที่ใช้งานง่ายสำหรับ Facebook, Twitter, YouTube และ Picassa ซึ่ง Philips ESee จะทำให้การแบ่งปันกลายเป็นเรื่องง่ายดาย

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