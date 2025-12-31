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CAM295WH/00
การบันทึกและการแบ่งปันช่วงเวลาที่มีคุณค่าเป็นเรื่องง่าย
บันทึกวิดีโอและภาพถ่าย Full HD ได้อย่างสะดวกฉับไวด้วย กล้องวิดีโอ ESee CAM295 หน้าจอสัมผัสขนาด 3” ช่วยให้คุณควบคุมการทำงานได้อย่างใจนึก คุณสมบัติการแก้ไขภาพทันทีและตัวอย่างสั้น (Quick impression) ช่วยให้คุณแบ่งปันภาพที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วทันใจบนโทรทัศน์และออนไลน์
วิดีโอแบบ Full HD เหมาะสำหรับใช้ชมบนทีวี HD แต่หากคุณต้องการส่งอีเมล์วิดีโอหรือแบ่งปันบนระบบออนไลน์ ไฟล์ HD ขนาดใหญ่จะต้องถูกบีบอัดและแปลงเป็นรูปแบบเพื่อการส่งอีเมล์ กล้องบันทึกวิดีโอดิจิตอลของคุณจะช่วยขจัดความยุ่งยากโดยการนำเสนอการบันทึกในสองรูปแบบ เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ แล้วภาพวิดีโอของคุณจะได้รับการบันทึกเป็นสองรูปแบบพร้อมๆ กัน ได้แก่ Full HD (1080p) และรูปแบบ QWVGA (240p) เพื่อการส่งอีเมล์ ดังนั้น คุณจึงสามารถสนุกเต็มอิ่มได้กับทีวี HD ของคุณ และยังมีรูปแบบที่พร้อมสำหรับแบ่งปันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในทันที
ด้วยซอฟต์แวร์ Windows ที่ติดตั้งไว้ภายใน คุณสามารถเผยแพร่ภาพยนตร์ของคุณลงบนเว็บไซต์ เช่น YouTube, Facebook, Twitter และ Vimeo ได้ง่าย สำหรับผู้ใช้ Mac คุณสามารถจัดการ แก้ไขและแบ่งปันได้ด้วย iMovie จาก iLife และจากเทคนิคการบีบอัดขั้นสูง รูปแบบวิดีโอ HD (H.264) ที่กล้องบันทึกวิดีโอ Philips นำมาใช้ สามารถสร้างไฟล์ขนาดเล็กกว่ากล้องบันทึกวิดีโอ, กล้องดิจิตอล และโทรศัพท์มือถือทั่วไปได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพวิดีโอ ดังนั้น คุณจึงแบ่งปันภาพประทับใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น! ไฟล์เหล่านี้ยังสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมอื่น เช่น iPhoto และ Windows Movie Maker ได้อีกด้วย
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