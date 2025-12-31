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กล้องบันทึกวิดีโอดิจิตอล HD

CAM300BL/00

การบันทึกและการแบ่งปันช่วงเวลาที่มีคุณค่าเป็นเรื่องง่าย

บันทึกวิดีโอและภาพถ่าย Full HD ได้อย่างสะดวกฉับไวด้วยกล้องบันทึกวิดีโอดิจิตอล ESee CAM300 หน้าจอสัมผัสขนาด 3” ช่วยให้คุณควบคุมการทำงานได้อย่างใจนึก คุณสมบัติการแก้ไขภาพทันทีและตัวอย่างสั้น (Quick impression) ช่วยให้คุณแบ่งปันภาพที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วทันใจบนโทรทัศน์และออนไลน์

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยการควบคุมบนหน้าจอสัมผัส

การบันทึกและการแบ่งปันช่วงเวลาที่มีคุณค่าเป็นเรื่องง่าย

เชื่อมต่อกับทีวีได้โดยตรงผ่าน HDMI เพื่อการดูวิดีโอของคุณในระบบ HD

เชื่อมต่อกับทีวีได้โดยตรงผ่าน HDMI เพื่อการดูวิดีโอของคุณในระบบ HD

การบันทึกสองรูปแบบสำหรับ รูปแบบ Full HD และรูปแบบเพื่อการส่งอีเมล์

การบันทึกสองรูปแบบสำหรับ รูปแบบ Full HD และรูปแบบเพื่อการส่งอีเมล์

วิดีโอแบบ Full HD เหมาะสำหรับใช้ชมบนทีวี HD แต่หากคุณต้องการส่งอีเมล์วิดีโอหรือแบ่งปันบนระบบออนไลน์ ไฟล์ HD ขนาดใหญ่จะต้องถูกบีบอัดและแปลงเป็นรูปแบบเพื่อการส่งอีเมล์ กล้องบันทึกวิดีโอดิจิตอลของคุณจะช่วยขจัดความยุ่งยากโดยการนำเสนอการบันทึกในสองรูปแบบ เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ แล้วภาพวิดีโอของคุณจะได้รับการบันทึกเป็นสองรูปแบบพร้อมๆ กัน ได้แก่ Full HD (1080p) และรูปแบบ QWVGA (240p) เพื่อการส่งอีเมล์ ดังนั้น คุณจึงสามารถสนุกเต็มอิ่มได้กับทีวี HD ของคุณ และยังมีรูปแบบที่พร้อมสำหรับแบ่งปันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในทันที

ถ่ายภาพวิดีโอชัดเจนขึ้น มั่นคงขึ้น ด้วยการป้องกันภาพสั่นไหวขั้นสูง

ถ่ายภาพวิดีโอชัดเจนขึ้น มั่นคงขึ้น ด้วยการป้องกันภาพสั่นไหวขั้นสูง

การป้องกันภาพสั่นไหวขั้นสูงให้คุณเก็บภาพวิดีโอได้อย่างยอดเยี่ยมจนคุณภูมิใจอยากจะอวดฝีมือ ภาพวิดีโอนิ่งและไร้ที่ติเป็นผลงานของไจโรเซนเซอร์ที่ผนึกพลังกับการคำนวณขั้นสูง เซนเซอร์จะทำการวัดระยะห่างระหว่างพื้นกับเลนส์กล้อง และดำเนินการปรับแก้ไขที่จำเป็นในเวลาที่กล้องบันทึกวิดีโอส่าย เทคโนโลยีขั้นสูงนี้ทำให้ได้ภาพที่ปราศจากการเบลอในทุกๆ ครั้ง คุณจึงสามารถบันทึกช่วงเวลาสุดแสนประทับใจในชีวิตไว้ด้วยภาพวิดีโอชั้นยอด

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