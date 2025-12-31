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ระบบวิดีโอในรถยนต์

CED1600/98

สัมผัสประสบการณ์เสียงการแสดงดนตรีสดด้วยวิดีโอในรถยนต์

Philips CED1600 มีจอแสดงผลสีสมบูรณ์แบบขนาด 6.2" สำหรับเล่นวิดีโอและภาพนิ่งเพื่อมอบขีดสุดของความบันเทิงในรถยนต์ คุณยังเพลิดเพลินกับการชมภาพยนตร์และการฟังเพลงได้จากหลายที่มาโดยไม่ขาดการติดต่อสื่อสาร

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ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

สัมผัสประสบการณ์เสียงการแสดงดนตรีสดด้วยวิดีโอในรถยนต์

  • หน้าจอสัมผัส 15.7 ซม. (6.2")

FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3

FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3

เทคโนโลยี FullSound ที่สร้างสรรค์ใหม่ของ Philips คืนรายละเอียดคลื่นเสียงให้แก่เสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดได้อย่างสมจริง เพิ่มความสมบูรณ์และชัดเจนให้กับบทเพลง คุณจึงดื่มด่ำกับเสียงเพลงได้โดยไม่มีความผิดเพี้ยน ตามรูปแบบการปรับแต่งเสียง FullSound ได้ผสานความเชี่ยวชาญการสร้างสำเนาเพลงใหม่ที่โด่งดังของ Philips เข้ากับพลังของการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal Processor) รุ่นล่าสุด ผลที่ได้รับคือเสียงเบสที่ลึกและกระหึ่มมากขึ้น เพิ่มพลังเสียงและความชัดใสของเครื่องดนตรี และรายละเอียดที่เต็มอิ่ม ค้นพบเสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดในเสียงสมจริงดุจมีชีวิตที่จะสัมผัสจิตวิญญาณและเติมจังหวะให้เท้าของคุณ

Music Zone สำหรับการปรับจุดรับฟังให้เหมาะสม

Music Zone สำหรับการปรับจุดรับฟังให้เหมาะสม

นวัตกรรมเทคโนโลยี Music Zone ของ Philips ให้คนขับและผู้โดยสารเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงที่มีมิติสดใสมากขึ้นตามถ่ายทอดเจตนารมณ์ของศิลปิน ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนโซนการฟังเพลงจากคนขับไปที่ผู้โดยสารและกลับมาที่คนขับอีกครั้งเพื่อให้ได้จุดรวมเสียงที่ดีที่สุดในรถของคุณ ปุ่มควบคุมโซนที่กำหนดเฉพาะให้การตั้งค่าโซนล่วงหน้าสามตำแหน่ง ได้แก่ ด้านซ้าย ด้านขวา และด้านหน้า (และทั้งหมด) เพื่อให้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการในการรับฟังได้อย่างง่ายดายและเต็มพลัง ไม่ว่าจะรับฟังคนเดียวหรือกับผู้โดยสารของคุณ

MAX Sound ที่เพิ่มพลังเสียงได้ในทันใด

MAX Sound ที่เพิ่มพลังเสียงได้ในทันใด

เทคโนโลยี MAX Sound ให้พลังเสียงเบสและเสียงแหลมได้ในทันที เพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างดีเยี่ยม เพียงแค่กดปุ่ม วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะปรับเสียงและการตั้งค่าระดับเสียง, การเพิ่มพลังเสียงเบส เสียงแหลมและระดับเสียงทันที เพื่อถ่ายทอดพลังเสียงเบส เสียงแหลมได้ในระดับสูงสุด โดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง ผลลัพธ์ที่ได้คือความชัดเจน ช่วงเสียง และระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดียิ่งขึ้น

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