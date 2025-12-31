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ระบบ Infotainment ในรถยนต์

CID3688/00

จอภาพสุดคมชัดสำหรับวิดีโอและการนำทาง

ขับขี่รถยนต์อย่างมีสไตล์ด้วยระบบความบันเทิงภายในรถยนต์ Philips CID3688 โดดเด่นด้วยจอภาพแสดงสีจริงขนาด 17.8 ซม./7" ควบคุมด้วยระบบสัมผัส มีระบบการนำทางและ Bluetooth® สำหรับสตรีมมิ่งการโทรและเสียงเพลงในตัว ช่วยให้การเดินทางของคุณสนุกสนานเพลิดเพลินยิ่งขึ้น

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พร้อมจอ LCD ความละเอียดสูง

จอภาพสุดคมชัดสำหรับวิดีโอและการนำทาง

  • ออกแบบมาเพื่อ Besturn B70

โหมดกล้องมองหลังช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

โหมดกล้องมองหลังช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

เล่นภาพยนตร์ DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® และ MPEG4

เล่นภาพยนตร์ DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® และ MPEG4

เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด โดย DVD+/-R ของเครื่องเล่นยอมรับรูปแบบ DVD ที่บันทึกได้ทั่วไปทั้งสองแบบ นอกจากนั้น DVD+/-RW ยังสามารถใช้งานกับแผ่นดิสก์ชนิดที่เขียนทับได้ทั้งสองแบบ คุณภาพของ SVCD (Super VideoCD) ให้ภาพที่คมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า ด้าน MPEG4 ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณภาพวิดีโอระดับ DVD (MPEG-2) ที่มีอัตราข้อมูลต่ำกว่าและมีขนาดเล็กกว่า ส่วน DivX codec เป็นเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ขั้นสูงเพื่อลดขนาดวิดีโอดิจิตอลได้หลากหลายขนาดโดยยังรักษาคุณภาพของภาพระดับสูงไว้

จอ LCD 17.8 ซม. (7") ที่มีความละเอียดสูง (800x480 พิกเซล)

จอ LCD 17.8 ซม. (7") ที่มีความละเอียดสูง (800x480 พิกเซล)

จอ LCD สีความละเอียดสูง (800 x 480 พิกเซล) ที่เพิ่มชีวิตชีวาให้กับภาพ ให้คุณอวดภาพถ่าย ชมภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ ฟังเพลงที่น่าประทับใจได้อย่าง 'สมจริง' และสีสันสดใสดุจภาพพิมพ์คุณภาพสูง

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