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CID3688/00
จอภาพสุดคมชัดสำหรับวิดีโอและการนำทาง
ขับขี่รถยนต์อย่างมีสไตล์ด้วยระบบความบันเทิงภายในรถยนต์ Philips CID3688 โดดเด่นด้วยจอภาพแสดงสีจริงขนาด 17.8 ซม./7" ควบคุมด้วยระบบสัมผัส มีระบบการนำทางและ Bluetooth® สำหรับสตรีมมิ่งการโทรและเสียงเพลงในตัว ช่วยให้การเดินทางของคุณสนุกสนานเพลิดเพลินยิ่งขึ้น
ออกแบบมาเพื่อ Besturn B70
เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด โดย DVD+/-R ของเครื่องเล่นยอมรับรูปแบบ DVD ที่บันทึกได้ทั่วไปทั้งสองแบบ นอกจากนั้น DVD+/-RW ยังสามารถใช้งานกับแผ่นดิสก์ชนิดที่เขียนทับได้ทั้งสองแบบ คุณภาพของ SVCD (Super VideoCD) ให้ภาพที่คมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า ด้าน MPEG4 ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณภาพวิดีโอระดับ DVD (MPEG-2) ที่มีอัตราข้อมูลต่ำกว่าและมีขนาดเล็กกว่า ส่วน DivX codec เป็นเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ขั้นสูงเพื่อลดขนาดวิดีโอดิจิตอลได้หลากหลายขนาดโดยยังรักษาคุณภาพของภาพระดับสูงไว้
จอ LCD สีความละเอียดสูง (800 x 480 พิกเซล) ที่เพิ่มชีวิตชีวาให้กับภาพ ให้คุณอวดภาพถ่าย ชมภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ ฟังเพลงที่น่าประทับใจได้อย่าง 'สมจริง' และสีสันสดใสดุจภาพพิมพ์คุณภาพสูง
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