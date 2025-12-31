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ระบบ Infotainment ในรถยนต์

CID3695/00

จอภาพสุดคมชัดสำหรับวิดีโอและการนำทาง

ขับขี่รถยนต์อย่างมีสไตล์ด้วยระบบความบันเทิงภายในรถยนต์ Philips CID3695 โดดเด่นด้วยจอภาพแสดงสีจริงขนาด 17.8 ซม./7" ควบคุมด้วยระบบสัมผัส มีระบบการนำทางและ Bluetooth® สำหรับสตรีมมิ่งการโทรและเสียงเพลงในตัว ช่วยให้การเดินทางของคุณสนุกสนานเพลิดเพลินยิ่งขึ้น

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พร้อมจอ LCD ความละเอียดสูง

จอภาพสุดคมชัดสำหรับวิดีโอและการนำทาง

  • ออกแบบสำหรับ Buick Excelle

ระบบนำทางในตัวพร้อมติดตั้งแผนที่ประเทศ

ระบบนำทางในตัวพร้อมติดตั้งแผนที่ประเทศ

จอ LCD 17.8 ซม. (7") ที่มีความละเอียดสูง (800x480 พิกเซล)

จอ LCD 17.8 ซม. (7") ที่มีความละเอียดสูง (800x480 พิกเซล)

จอ LCD สีความละเอียดสูง (800 x 480 พิกเซล) ที่เพิ่มชีวิตชีวาให้กับภาพ ให้คุณอวดภาพถ่าย ชมภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ ฟังเพลงที่น่าประทับใจได้อย่าง 'สมจริง' และสีสันสดใสดุจภาพพิมพ์คุณภาพสูง

ช่องเสียบการ์ด SDHC และ USB Direct สำหรับเล่นเพลงและวิดีโอ

ช่องเสียบการ์ด SDHC และ USB Direct สำหรับเล่นเพลงและวิดีโอ

ด้วยคุณสมบัติการถ่ายโอนไฟล์สมบูรณ์แบบ คุณจึงเพลิดเพลินกับการฟังเพลง ดูวิดีโอ และภาพถ่ายผ่าน USB Direct และช่องเสียบการ์ด SDHC ในตัวได้อย่างง่ายดาย

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