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ตื่นขึ้นด้วยความกระปรี้กระเปร่า
ตื่นรับเช้าวันใหม่ด้วยเสียงเพลงจากหรือติดตามสถานการณ์ข่าวจากวิทยุด้วยระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPhone/iPod ของ Philips ที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นสดใสให้กับเช้าวันใหม่ของคุณ ผลิตภัณฑ์ให้เสียงชัดใสดุจคริสตัลและประดับห้องนอนของคุณให้สวยงามด้วยโครงเครื่องอะลูมิเนียม
อะลูมิเนียม
ออกแบบโดยยึดหลักโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ วิทยุนาฬิกานี้มีคุณสมบัติ Dual alarm คุณสามารถตั้งค่าเวลาปลุกที่แตกต่างกันได้สำหรับวันธรรมดาและวันหยุดหรือแม้แต่การตั้งค่าเวลาปลุกสำหรับคนที่รัก การตั้งค่าปลุกสามารถตั้งเวลาปลุกเดียวกันทั้งสัปดาห์จากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ หรือคุณสามารถตั้งเวลาปลุกช่วงเช้าสำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และปลุกในช่วงสายสำหรับวันเสาร์และอาทิตย์ ไม่ว่าคุณจะเลือกตั้งค่าแบบใด คุณสมบัตินี้ให้ความสะดวกสบายและใช้งานง่ายโดยไม่ต้องตั้งเวลาซ้ำก่อนเข้านอนทุกๆ วัน
เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 ของคุณขณะชาร์จ iPod/iPhone! อุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod ของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิงช่วยให้คุณฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับชาร์จ iPod/iPhone ในขณะเดียวกัน คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จอุปกรณ์พกพา โดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ
4.3
จาก 5
17
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Wee_ThiaChua
21/11/2011
Singapore
Bought this for my girl and she loves it. Using it every night
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC290 docking system for iPod/ iPhone
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC290 docking system for iPod/ iPhone
AnasriOnn
29/10/2011
Singapore
Great value-for-money. Good Bass and sound clarity, easy-to-use function. Highly recommended for its price.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC290 docking system for iPod/ iPhone
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC290 docking system for iPod/ iPhone
Steven_CKLee
16/09/2011
Singapore
Clear sounds, fast charging
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC290 docking system for iPod/ iPhone
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC290 docking system for iPod/ iPhone