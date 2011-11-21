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ยกเลิกการผลิต

ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/ iPhone

DC290/12

4.3

| (17) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ตื่นขึ้นด้วยความกระปรี้กระเปร่า

ตื่นรับเช้าวันใหม่ด้วยเสียงเพลงจากหรือติดตามสถานการณ์ข่าวจากวิทยุด้วยระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPhone/iPod ของ Philips ที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นสดใสให้กับเช้าวันใหม่ของคุณ ผลิตภัณฑ์ให้เสียงชัดใสดุจคริสตัลและประดับห้องนอนของคุณให้สวยงามด้วยโครงเครื่องอะลูมิเนียม

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยเสียงเพลงคุณภาพยอดเยี่ยมจาก iPhone/ iPod

ตื่นขึ้นด้วยความกระปรี้กระเปร่า

  • อะลูมิเนียม

การตั้งค่าปลุกวันธรรมดา/ วันหยุด เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคุณ

การตั้งค่าปลุกวันธรรมดา/ วันหยุด เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคุณ

ออกแบบโดยยึดหลักโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ วิทยุนาฬิกานี้มีคุณสมบัติ Dual alarm คุณสามารถตั้งค่าเวลาปลุกที่แตกต่างกันได้สำหรับวันธรรมดาและวันหยุดหรือแม้แต่การตั้งค่าเวลาปลุกสำหรับคนที่รัก การตั้งค่าปลุกสามารถตั้งเวลาปลุกเดียวกันทั้งสัปดาห์จากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ หรือคุณสามารถตั้งเวลาปลุกช่วงเช้าสำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และปลุกในช่วงสายสำหรับวันเสาร์และอาทิตย์ ไม่ว่าคุณจะเลือกตั้งค่าแบบใด คุณสมบัตินี้ให้ความสะดวกสบายและใช้งานง่ายโดยไม่ต้องตั้งเวลาซ้ำก่อนเข้านอนทุกๆ วัน

เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณได้พร้อมกัน

เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณได้พร้อมกัน

เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 ของคุณขณะชาร์จ iPod/iPhone! อุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod ของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิงช่วยให้คุณฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับชาร์จ iPod/iPhone ในขณะเดียวกัน คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จอุปกรณ์พกพา โดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ

ตื่นขึ้นมาด้วยบทเพลงจาก iPod/iPhone หรือจากวิทยุ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.3

จาก 5

17

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

2
1

21/11/2011

Singapore

Singapore

Bought this for my girl and she loves it. Using it every night

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC290 docking system for iPod/ iPhone

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC290 docking system for iPod/ iPhone

29/10/2011

Singapore

Singapore

Great value-for-money. Good Bass and sound clarity, easy-to-use function. Highly recommended for its price.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC290 docking system for iPod/ iPhone

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC290 docking system for iPod/ iPhone

16/09/2011

Singapore

Singapore

Clear sounds, fast charging

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC290 docking system for iPod/ iPhone

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC290 docking system for iPod/ iPhone

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