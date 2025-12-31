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ยกเลิกการผลิต

วิทยุนาฬิกาปลุกสำหรับ iPod/iPhone

DC315/12

เริ่มต้นวันใหม่ในแบบของคุณ !

เริ่มต้นวันที่สดใสด้วยเพลงจาก iPhone/iPod จากวิทยุนาฬิกา Philips พร้อมการตั้งปลุกสองแบบ แหล่งที่มาที่หลากหลาย ระบบที่ทันสมัยให้คุณตื่นด้วยเพลงที่คุณต้องการจากเครื่องเล่นพกพาของคุณและวิทยุ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลงจาก iPhone/ iPod

เริ่มต้นวันใหม่ในแบบของคุณ !

  • 8 วัตต์

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง เสียงเบสที่ลึกกว่า

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง เสียงเบสที่ลึกกว่า

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มท่อเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้การโรยตัวของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความผิดเพี้ยนน้อยลง ระบบทำงานโดยการสั่นมวลอากาศในท่อเสียงเบสให้สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป ร่วมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น

การตั้งค่าปลุกวันธรรมดา/ วันหยุด เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคุณ

การตั้งค่าปลุกวันธรรมดา/ วันหยุด เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคุณ

ออกแบบโดยยึดหลักโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ วิทยุนาฬิกานี้มีคุณสมบัติ Dual alarm คุณสามารถตั้งค่าเวลาปลุกที่แตกต่างกันได้สำหรับวันธรรมดาและวันหยุดหรือแม้แต่การตั้งค่าเวลาปลุกสำหรับคนที่รัก การตั้งค่าปลุกสามารถตั้งเวลาปลุกเดียวกันทั้งสัปดาห์จากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ หรือคุณสามารถตั้งเวลาปลุกช่วงเช้าสำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และปลุกในช่วงสายสำหรับวันเสาร์และอาทิตย์ ไม่ว่าคุณจะเลือกตั้งค่าแบบใด คุณสมบัตินี้ให้ความสะดวกสบายและใช้งานง่ายโดยไม่ต้องตั้งเวลาซ้ำก่อนเข้านอนทุกๆ วัน

การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก

การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก

เพียงจูนเลือกสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วกดปุ่ม Preset (ตั้งค่าล่วงหน้า) ค้างไว้เพื่อบันทึกคลื่นความถี่ เมื่อตั้งสถานีล่วงหน้าแล้ว คุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแต่ละครั้ง

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. หลีกเลี่ยงการตั้งค่าระดับเสียงที่สูงเกินกว่า 85 เดซิเบล เพราะอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ