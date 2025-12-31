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ยกเลิกการผลิต

ระบบเชื่อมต่อความบันเทิง

DC910/98

เพลิดเพลินกับเพลง iPod เร้าใจในพลังเสียงคุณภาพเยี่ยม

มีความสุขในการชมวิดีโอโปรดของคุณด้วยวิธีง่ายๆ โดยหมุน iPod จากแนวตั้งเป็นแนวนอนบนระบบเชื่อมต่อความบันเทิง DC910 ของ Philips ยิ่งไปกว่านั้น ลำโพงคู่ wOOx ยังให้เสียงเบส ทุ้มลึก ทรงพลัง ไม่ว่าคุณจะเล่นจากแหล่งกำเนิดเสียงใดก็ตาม!

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยลำโพง wOOx

เพลิดเพลินกับเพลง iPod เร้าใจในพลังเสียงคุณภาพเยี่ยม

  • แท่นหมุนได้

  • ช่องเสียบการ์ด SD และ USB

วาง iPod Touch ของคุณได้ไม่ว่าจะในแนวตั้งหรือแนวนอน

วาง iPod Touch ของคุณได้ไม่ว่าจะในแนวตั้งหรือแนวนอน

อุปกรณ์ Accelerometer ใน iPod touch จะปรับเปลี่ยนวิธีแสดงภาพโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณหมุน iPod touch จากแนวตั้งเป็นแนวนอนหรือกลับกัน ข้อมูลในภาพจะสลับไปมา ตัวเชื่อมต่อภายในสำหรับ iPod บนระบบ Philips ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้รองรับคุณสมบัตินี้ คุณจึงสามารถเปลี่ยนทิศทางการแสดงภาพของตัวเชื่อมต่อ เพื่อให้คุณดูเว็บเพจ ภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอ ในมุมมองที่เหมาะสมกับหน้าจอ iPod touch ของคุณ

ลำโพงคู่ wOOx ให้พลังเสียงเบสที่ดีเยี่ยม

ลำโพงคู่ wOOx ให้พลังเสียงเบสที่ดีเยี่ยม

เทคโนโลยี wOOx ที่ให้เสียงเบสที่ดีเยี่ยมด้วยการตรวจจับแล้วขยายสัญญาณเสียงเบสความถี่ต่ำ เพื่อเสียงเบสที่ทุ้มลึกเต็มไปด้วยพลัง

กำลังขับทั้งหมด 30W RMS

กำลังขับทั้งหมด 30W RMS

ข้อมูลทางเทคนิค

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