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ยกเลิกการผลิต
DC910/98
เพลิดเพลินกับเพลง iPod เร้าใจในพลังเสียงคุณภาพเยี่ยม
มีความสุขในการชมวิดีโอโปรดของคุณด้วยวิธีง่ายๆ โดยหมุน iPod จากแนวตั้งเป็นแนวนอนบนระบบเชื่อมต่อความบันเทิง DC910 ของ Philips ยิ่งไปกว่านั้น ลำโพงคู่ wOOx ยังให้เสียงเบส ทุ้มลึก ทรงพลัง ไม่ว่าคุณจะเล่นจากแหล่งกำเนิดเสียงใดก็ตาม!
แท่นหมุนได้
ช่องเสียบการ์ด SD และ USB
อุปกรณ์ Accelerometer ใน iPod touch จะปรับเปลี่ยนวิธีแสดงภาพโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณหมุน iPod touch จากแนวตั้งเป็นแนวนอนหรือกลับกัน ข้อมูลในภาพจะสลับไปมา ตัวเชื่อมต่อภายในสำหรับ iPod บนระบบ Philips ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้รองรับคุณสมบัตินี้ คุณจึงสามารถเปลี่ยนทิศทางการแสดงภาพของตัวเชื่อมต่อ เพื่อให้คุณดูเว็บเพจ ภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอ ในมุมมองที่เหมาะสมกับหน้าจอ iPod touch ของคุณ
เทคโนโลยี wOOx ที่ให้เสียงเบสที่ดีเยี่ยมด้วยการตรวจจับแล้วขยายสัญญาณเสียงเบสความถี่ต่ำ เพื่อเสียงเบสที่ทุ้มลึกเต็มไปด้วยพลัง
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