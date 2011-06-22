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Classic DVD micro system

DCD132/98

3.8

| (4) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เชื่อมต่อ iPhone/ iPod ของคุณแล้วรับฟังเสียงที่คุณชื่นชอบ ระบบที่รวมทุกอย่างไว้ในเครื่องเดียวสามารถเล่น DVD, เพลงจาก USB และวิทยุ FM ให้อิสระในการเลือกใช้งาน การออกแบบให้มีรูปทรงกะทัดรัดทำให้จัดวางได้ง่ายภายในบ้านคุณ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ผ่อนคลายไปกับเสียงดนตรีและภาพยนตร์

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

  • อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone

  • 20W

2x10W RMS / 600W PMPO

Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม

Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม

Digital Sound Control มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ Jazz, Rock, Pop และ Classic ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสไตล์ดนตรีที่คุณเลือก Digital Sound Control ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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3.8

จาก 5

4

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
2

22/06/2011

Singapore

Singapore

Great

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCD132 Classic DVD micro system

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCD132 Classic DVD micro system

14/06/2011

Singapore

Singapore

Great Product!

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCD132 Classic DVD micro system

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCD132 Classic DVD micro system

14/06/2011

Singapore

Singapore

stylish and easy to use DVD Micro Theater.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCD132 Classic DVD micro system

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCD132 Classic DVD micro system

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  1. ไม่รองรับเพลงที่มีการจัดการด้านสิทธิ์แบบดิจิตอล