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ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
เชื่อมต่อ iPhone/ iPod ของคุณแล้วรับฟังเสียงที่คุณชื่นชอบ ระบบที่รวมทุกอย่างไว้ในเครื่องเดียวสามารถเล่น DVD, เพลงจาก USB และวิทยุ FM ให้อิสระในการเลือกใช้งาน การออกแบบให้มีรูปทรงกะทัดรัดทำให้จัดวางได้ง่ายภายในบ้านคุณ
อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone
20W
Digital Sound Control มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ Jazz, Rock, Pop และ Classic ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสไตล์ดนตรีที่คุณเลือก Digital Sound Control ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น
จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม
3.8
จาก 5
4
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
SimonTan
22/06/2011
Singapore
Great
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCD132 Classic DVD micro system
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCD132 Classic DVD micro system
TANYIMING
14/06/2011
Singapore
Great Product!
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCD132 Classic DVD micro system
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCD132 Classic DVD micro system
ZaidaGhazali
14/06/2011
Singapore
stylish and easy to use DVD Micro Theater.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCD132 Classic DVD micro system
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCD132 Classic DVD micro system
ไม่รองรับเพลงที่มีการจัดการด้านสิทธิ์แบบดิจิตอล