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        Harmonyเครื่องเล่น DVD ระบบ Hi-Fi

        DCD7010/98

        เพลิดเพลินไปกับเพลงและภาพยนตร์ในคุณภาพเสียงระดับ Hi-Fi

        สัมผัสเสียงที่มีรายละเอียดครบถ้วนและมีความเป็นธรรมชาติจากชุดเครื่องเล่นที่ผลิตจากอะลูมิเนียมสุดหรูหรานี้ เครื่องเล่นชุดนี้มาพร้อมกับลำโพงทวีตเตอร์แบบ Hi-Fi Dome ฟังเพลงจากแผ่นซีดี หรือเล่นไปพร้อมๆ กับชาร์จ iPod/iPhone/iPad ของคุณ รับชม DVD ด้วยระบบอัปสเกลลิ่ง 1080p HDMI เพื่อสัมผัสประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์อย่างเต็มอิ่ม

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        ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

        เพลิดเพลินไปกับเพลงและภาพยนตร์ในคุณภาพเสียงระดับ Hi-Fi

        • แท่นสำหรับเชื่อมต่อ iPod/iPhone/iPad

        • HDMI 1080p

        กำลังขับทั้งหมด 100W RMS

        กำลังขับทั้งหมด 100W RMS

        RMS หมายถึง Root Mean Square ซึ่งเป็นการวัดพลังงานเสียง หรือวัดพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายโอนจากออดิโอแอมพลิไฟเออร์ ไปยังลำโพงที่มีการวัดค่าเป็นวัตต์ จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่นำส่งไปที่ลำโพงและความไว เป็นตัวกำหนดพลังเสียงที่ถูกสร้างขึ้น โดยหลักแล้ว แอมพลิไฟเออร์ถูกจำกัดด้วยพลังงานไฟฟ้าที่สามารถขยายเสียงและลำโพง โดยการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงโดยไม่ทำให้สัญญาณเสียงผิดเพี้ยน ยิ่งจำนวนวัตต์มากขึ้นเท่าใด พลังเสียงที่ได้จากลำโพงจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

        ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบสเพื่อการตั้งค่าเสียงสูงและต่ำได้ง่าย

        ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบสเป็นคุณสมบัติสำหรับปรับเสียงที่ใช้ในการควบคุมระดับเสียงความถี่สูงและความถี่ต่ำของระบบเสียงของคุณตามลำดับ ระบบควบคุมเสียงแหลมจะควบคุมการขยายสัญญาณเสียงสูงของดนตรี และระบบควบคุมเสียงเบสจะควบคุมการขยายระดับสัญญาณเสียงต่ำของดนตรี และด้วยการใช้ปุ่มลูกศรขึ้นลง ผู้ฟังสามารถเพิ่มหรือลดระดับของเสียงแหลมหรือเสียงเบส หรือปรับให้เสียงแหลมหรือเสียงเบสให้อยู่ระดับปกติเพื่อเล่นเพลงในลักษณะที่เหมือนกับเสียงต้นฉบับที่อัด ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบสจึงช่วยให้คุณสามารถฟังดนตรีในแบบที่คุณชื่นชอบได้

        ระบบขยายเสียงดิจิตอล Class D เพื่อเสียงคุณภาพเยี่ยม

        ระบบขยายเสียงดิจิตอล Class D ที่นำสัญญาณอะนาล็อกมาแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วขยายสัญญาณที่แปลงด้วยระบบดิจิตอล จากนั้นแยกสัญญาณออกจากคลื่นพาหะด้วยตัวกรองสัญญาณก่อนที่จะส่งออกเป็นสัญญาณขั้นสุดท้าย ซึ่งสัญญาณดิจิตอลที่ได้รับการขยายนี้จะให้เสียงแบบดิจิตอล ซึ่งมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น นอกจากนี้ระบบขยายเสียงดิจิตอล Class D ยังมีประสิทธิภาพมากกว่า 90% เมื่อเทียบกับระบบการขยายเสียง AB ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลทำให้เครื่องขยายเสียงนี้มีประสิทธิภาพสูง ในขนาดเล็กลง จึงใช้พื้นที่ในการจัดวางเพียงเล็กน้อย

        ข้อมูลทางเทคนิค

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