รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
DCM105/98
ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
เพียงต่อเครื่องเล่น iPod คุณก็สามารถฟังดนตรีได้ด้วยการควบคุมง่ายๆ เพียงขั้นตอนเดียว ด้วยระบบเสียงดีเยี่ยมและการออกแบบที่มีสไตล์ เพียงเอนกายลงแล้วทำตัวให้สบาย คุณก็จะเพลิดเพลินไปกับดนตรีที่ชื่นชอบได้ทั้งวันในแบบของคุณ
เชื่อมต่อ iPod ได้
การออกแบบกะทัดรัดเหมาะกับทุกสถานที่และทุกไลฟ์สไตล์ รูปทรงกะทัดรัดที่เหมาะกับการนำไปใช้งานได้ทุกห้องด้วยรูปทรงและขนาดที่เพรียวบาง
สะดวกด้วยตัวเชื่อมต่อภายใน
เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 ของคุณไปในระหว่างที่ชาร์จ iPod! ตัวเชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod ของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิงช่วยให้คุณฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับชาร์จ iPod ของคุณไปด้วย คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองไฟแบตเตอรี่ของ iPod ใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อนาวิเกต เลือกและเล่นเพลงที่เก็บไว้ใน iPod ของคุณ ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จ iPod ของคุณโดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ
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