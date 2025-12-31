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ระบบเสียงขนาดเล็ก Cube

DCM105/98

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เพียงต่อเครื่องเล่น iPod คุณก็สามารถฟังดนตรีได้ด้วยการควบคุมง่ายๆ เพียงขั้นตอนเดียว ด้วยระบบเสียงดีเยี่ยมและการออกแบบที่มีสไตล์ เพียงเอนกายลงแล้วทำตัวให้สบาย คุณก็จะเพลิดเพลินไปกับดนตรีที่ชื่นชอบได้ทั้งวันในแบบของคุณ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

  • เชื่อมต่อ iPod ได้

การออกแบบกะทัดรัดเหมาะกับทุกสถานที่และทุกไลฟ์สไตล์

การออกแบบกะทัดรัดเหมาะกับทุกสถานที่และทุกไลฟ์สไตล์ รูปทรงกะทัดรัดที่เหมาะกับการนำไปใช้งานได้ทุกห้องด้วยรูปทรงและขนาดที่เพรียวบาง

ตัวเชื่อมต่อภายในเพื่อการเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่รกรุงรัง

สะดวกด้วยตัวเชื่อมต่อภายใน

เล่นและชาร์จ iPod ของคุณได้พร้อมกัน

เล่นและชาร์จ iPod ของคุณได้พร้อมกัน

เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 ของคุณไปในระหว่างที่ชาร์จ iPod! ตัวเชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod ของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิงช่วยให้คุณฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับชาร์จ iPod ของคุณไปด้วย คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองไฟแบตเตอรี่ของ iPod ใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อนาวิเกต เลือกและเล่นเพลงที่เก็บไว้ใน iPod ของคุณ ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จ iPod ของคุณโดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ

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