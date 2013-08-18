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ยกเลิกการผลิต

ระบบเสียงขนาดเล็ก Cube

DCM1075/98

4

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ

เพียงเชื่อมต่อเครื่องเล่น iPhone/iPod คุณก็สามารถฟังดนตรีได้ด้วยการควบคุมง่ายๆ เพียงขั้นตอนเดียว ด้วยระบบเสียงดีเยี่ยมและการออกแบบที่มีสไตล์ เพียงเอนกายลงแล้วทำตัวให้สบาย คุณก็จะเพลิดเพลินไปกับดนตรีที่ชื่นชอบได้ทั้งวัน

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ

  • อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง เสียงเบสที่ลึกกว่า

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง เสียงเบสที่ลึกกว่า

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มท่อเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้การโรยตัวของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความผิดเพี้ยนน้อยลง ระบบทำงานโดยการสั่นมวลอากาศในท่อเสียงเบสให้สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป ร่วมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น

Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม

Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม

Digital Sound Control มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ Jazz, Rock, Pop และ Classic ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสไตล์ดนตรีที่คุณเลือก Digital Sound Control ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก

การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก

เพียงจูนเลือกสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วกดปุ่ม Preset (ตั้งค่าล่วงหน้า) ค้างไว้เพื่อบันทึกคลื่นความถี่ เมื่อตั้งสถานีล่วงหน้าแล้ว คุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแต่ละครั้ง

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

5
3
2
1

18/08/2013

Malaysia

Malaysia

User Friendly product

Good... Nice design and feature. Class... Nice sound Affordable price

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCM1075 Cube micro sound system

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCM1075 Cube micro sound system

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