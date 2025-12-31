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ยกเลิกการผลิต

แท่นวางสำหรับ iPod/iPhone

DCM580/12

ลำโพงตั้งพื้น

เพลิดเพลินได้อย่างทั่วถึง และดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงด้วยระบบเชื่อมต่อ Philips DCM580 การออกแบบให้ตั้งบนพื้นเพื่อใช้งานกับ iPhones/iPods, CD และอุปกรณ์ USB พร้อมเทคโนโลยี LivingSound ที่มอบพลังเสียงทรงพลังให้ครอบคลุมทั้งห้องเพื่อยกระดับประสบการณ์การฟังของคุณ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ที่มี LivingSound ให้พลังเสียงสเตอริโอที่ดื่มด่ำ กว้างขึ้น

ลำโพงตั้งพื้น

กำลังขับทั้งหมด 140W RMS

กำลังขับทั้งหมด 140W RMS

RMS หมายถึง Root Mean Square ซึ่งเป็นการวัดพลังงานเสียง หรือวัดพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายโอนจากออดิโอแอมพลิไฟเออร์ ไปยังลำโพงที่มีการวัดค่าเป็นวัตต์ จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่นำส่งไปที่ลำโพงและความไว เป็นตัวกำหนดพลังเสียงที่ถูกสร้างขึ้น โดยหลักแล้ว แอมพลิไฟเออร์ถูกจำกัดด้วยพลังงานไฟฟ้าที่สามารถขยายเสียงและลำโพง โดยการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงโดยไม่ทำให้สัญญาณเสียงผิดเพี้ยน ยิ่งจำนวนวัตต์มากขึ้นเท่าใด พลังเสียงที่ได้จากลำโพงจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

ระบบลำโพง 4.1 พร้อมซับวูฟเฟอร์ในตัว

ระบบลำโพง 4.1 พร้อมซับวูฟเฟอร์ในตัว

จูน FM ด้วยระบบดิจิตอลและตั้งสถานีได้

จูน FM ด้วยระบบดิจิตอลและตั้งสถานีได้

วิทยุ FM ระบบดิจิตอลช่วยเพิ่มตัวเลือกให้คอลเลคชันเพลงของคุณบนเครื่องเสียง Philips เพียงจูนเลือกสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วกดปุ่ม Preset ค้างไว้เพื่อบันทึกคลื่นความถี่ เมื่อตั้งสถานีล่วงหน้าแล้ว คุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแต่ละครั้ง

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