รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
DCM580/12
ลำโพงตั้งพื้น
เพลิดเพลินได้อย่างทั่วถึง และดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงด้วยระบบเชื่อมต่อ Philips DCM580 การออกแบบให้ตั้งบนพื้นเพื่อใช้งานกับ iPhones/iPods, CD และอุปกรณ์ USB พร้อมเทคโนโลยี LivingSound ที่มอบพลังเสียงทรงพลังให้ครอบคลุมทั้งห้องเพื่อยกระดับประสบการณ์การฟังของคุณ
RMS หมายถึง Root Mean Square ซึ่งเป็นการวัดพลังงานเสียง หรือวัดพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายโอนจากออดิโอแอมพลิไฟเออร์ ไปยังลำโพงที่มีการวัดค่าเป็นวัตต์ จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่นำส่งไปที่ลำโพงและความไว เป็นตัวกำหนดพลังเสียงที่ถูกสร้างขึ้น โดยหลักแล้ว แอมพลิไฟเออร์ถูกจำกัดด้วยพลังงานไฟฟ้าที่สามารถขยายเสียงและลำโพง โดยการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงโดยไม่ทำให้สัญญาณเสียงผิดเพี้ยน ยิ่งจำนวนวัตต์มากขึ้นเท่าใด พลังเสียงที่ได้จากลำโพงจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
ระบบลำโพง 4.1 พร้อมซับวูฟเฟอร์ในตัว
วิทยุ FM ระบบดิจิตอลช่วยเพิ่มตัวเลือกให้คอลเลคชันเพลงของคุณบนเครื่องเสียง Philips เพียงจูนเลือกสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วกดปุ่ม Preset ค้างไว้เพื่อบันทึกคลื่นความถี่ เมื่อตั้งสถานีล่วงหน้าแล้ว คุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแต่ละครั้ง
ความคิดเห็น