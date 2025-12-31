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ยกเลิกการผลิต
DDL615LIPKB/00
กะทัดรัดและปลอดภัย
DDL615-5HBS ผสานความกะทัดรัดและความปลอดภัยเข้าไว้ด้วยกันโดยใช้แผงขนาดกว้าง 56 มม.* สำหรับประตูแบบต่างๆ ตั้งค่าได้ง่ายผ่านแอป Home Access เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแบบจับเพียงจุดเดียวช่วยให้ปลดล็อคได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่การจัดการ PIN จากระยะไกลก็ช่วยให้เข้าถึงได้อย่างปลอดภัยเช่นกัน
ใช้ได้กับ Home Access App*
PIN ควบคุมการเข้าถึงแบบออฟไลน์*
การตรวจสอบสองขั้นตอน
การปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือที่ใช้งานง่าย
หลังจากที่จับคู่ Home Access App และเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth แล้ว ผู้ใช้จะสามารถตั้งค่าต่างๆ ของล็อค DDL615-5HBS ได้อย่างง่ายดาย เช่น การเพิ่ม หรือลบวิธีปลดล็อค การปรับระดับเสียง และการเปิดใช้งานล็อคอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงประวัติการปลดล็อค ประวัติการกดกริ่งประตู การแจ้งเตือน และประวัติการใช้งานระบบ ที่จะให้ทั้งความสะดวกและความวางใจได้
เมื่อผู้มาเยือนมาถึงประตูของคุณ คุณจะสามารถให้แอปเพื่อสร้างรหัส PIN ควบคุมการเข้าถึงแบบออฟไลน์ได้จากทุกที่ เลือกจากรหัสแบบใช้ครั้งเดียว* ที่มีอายุใช้งานนาน 6 ชั่วโมง รหัสที่ใช้ซ้ำได้* หรือรหัสแบบจำกัดเวลา* แชร์รหัส PIN ควบคุมการเข้าถึงเหล่านี้กับแขกของคุณเพื่อการเข้าถึงที่สะดวกและปลอดภัย!
ในโหมดการยืนยันสองขั้นตอน คุณสามารถเลือกวิธีการปลดล็อคได้สองวิธีจากสามวิธี ได้แก่ ลายนิ้วมือ รหัส PIN หรือแท็กกุญแจ เพื่อใช้ในการระบุตัวตน ทั้งสองวิธีต้องได้รับการตรวจสอบให้สำเร็จจึงจะปลดล็อคได้ ซึ่งจะทำให้บ้านของคุณปลอดภัยเป็นสองเท่า
ความคิดเห็น
Home Access App: สามารถใช้ DDL615-5HBS ได้กับแอป "Home Access"
56 มม.: ข้อมูลอิงกับการวัดที่แท้จริง โดยสามารถผิดเพี้ยนได้ ±2 มม.
PIN ควบคุมการเข้าถึง: คำศัพท์กว้างๆ หมายถึงโซลูชัน PIN แบบชั่วคราวต่างๆ รวมถึงรหัสใช้งานครั้งเดียว รหัสแบบวนซ้ำ และรหัสแบบจำกัดเวลา
รหัสแบบครั้งเดียว: สามารถสร้างรหัสเพียงครั้งเดียวแบบจำกัดเวลาที่ไม่ซ้ำกันได้สูงสุด 10 รหัสภายใน 1 ชั่วโมง
รหัสวนซ้ำ: รหัสที่สามารถนำมาใช้ซ้ำในเวลาที่กำหนดได้ในแต่ละสัปดาห์
รหัสแบบจำกัดเวลา: รหัสที่ตั้งค่าให้ใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
0.5 วินาที: มาจากรายงานการตรวจสอบภายใน
5 เดือน: นี่คือข้อมูลการทดสอบภายใน ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่จริงอาจแตกต่างกันไปตามความถี่ในการใช้งาน
ช่วงอื่นๆ: ชุดติดตั้งที่รวมมานั้นเหมาะสำหรับประตูที่มีความหนาตามที่ระบุ สำหรับประตูที่อยู่นอกช่วงความหนานี้ โปรดติดต่อศูนย์ดูแลผู้บริโภคของ Philips Smart Lock ที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนจำหน่ายออฟไลน์ที่ได้รับสิทธิ์
ปุ่มกดดิจิตอลที่แสดงในรูปถ่ายผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากจอแสดงผลจริง โปรดอ้างอิงจากรูปลักษณ์ของแผงปุ่มกดดิจิทัลระหว่างการใช้งานจริง