ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

6000 series ล็อคอัจฉริยะขนาดบางแบบใช้คาน

ยกเลิกการผลิต

ฝ่ายสนับสนุน

6000 seriesล็อคอัจฉริยะขนาดบางแบบใช้คาน

DDL615LIPKB/00

6000 series ล็อคอัจฉริยะขนาดบางแบบใช้คาน

ยกเลิกการผลิต

ไปที่ร้านค้า

เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงคู่มือ การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสม และอื่นๆ ได้ทันที แถมยังง่ายและรวดเร็วอีกด้วย

ลงทะเบียนทันที

คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • PDF ไฟล์, 219.5 kB
  • 6 April 2025

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

  • PDF ไฟล์, 2.2 MB
  • 12 February 2025

การรับประกันและบริการ

ตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันของคุณและขอรับบริการ

รับประกัน

กรมธรรม์การรับประกันผลิตภัณฑ์ของเรา

ติดต่อ Philips

เรายินดีจะช่วยคุณ