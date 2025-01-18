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การรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ
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7000 series ล็อกประตูอัจฉริยะด้วยเส้นเลือดบนฝ่ามือ
ฝ่ายสนับสนุน
DDL702FACBW/97
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