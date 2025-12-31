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7000 seriesระบบล็อกประตูอัจฉริยะด้วยการจดจำใบหน้า

DDL709NCAGCW/00

DDL709-FVP-7HWS

จับภาพ face ID ของคุณอย่างชาญฉลาด

สัมผัสประสบการณ์การเปิดประตูแบบไม่ต้องสัมผัสด้วยระบบล็อกประตูโดยการจดจำใบหน้าของ Philips ด้วยเทคโนโลยีการปลดล็อกด้วยใบหน้า 3 มิติ ระบบล็อกจะจับภาพลักษณะใบหน้าเพื่อให้ปลดล็อกได้อย่างรวดเร็วและสะดวกเมื่อคุณเข้าใกล้ประตู

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

สำหรับประสบการณ์การเปิดประตูแบบไม่ต้องสัมผัส

จับภาพ face ID ของคุณอย่างชาญฉลาด

  • วิดีโออินเตอร์คอมระยะไกล

  • ปลดล็อกด้วยการจดจำใบหน้า 3 มิติ

  • หน้าจอ IPS 4 นิ้ว

  • การเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบเรียลไทม์

  • พร้อมชุดแบ็คเซ็ต 70 มม.

ด้วยความสะดวกสบายแบบไม่ต้องสัมผัส

ด้วยความสะดวกสบายแบบไม่ต้องสัมผัส

ด้วยกล้องคู่ที่จำลองภาพดวงตาของมนุษย์และจดจำลักษณะ 3 มิติบนใบหน้าของผู้คน ระบบล็อคของเราสามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาพถ่าย วิดีโอ และแม้กระทั่งขณะแต่งหน้า เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก* จะเริ่มการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าเมื่อคุณเข้าใกล้ภายในระยะ 1 เมตรจากล็อค ดึงกลอนกลับโดยอัตโนมัติเมื่อจดจำได้สำเร็จ เดินเข้าได้เลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม!

แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ภายนอกตลอดเวลา

แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ภายนอกตลอดเวลา

ระบบล็อคประตูด้วยการจดจำใบหน้าของ Philips รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ซึ่งช่วยให้คุณรับทราบข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์ หลังจากเชื่อมต่อกับ WeChat Mini Program แล้ว โปรแกรมจะช่วยให้คุณดูประวัติการเข้าถึง ส่งรหัส PIN ชั่วคราวจากระยะไกล และตรวจสอบสถานการณ์สดที่ประตูได้ด้วยการแตะที่ปุ่มวิดีโอ

เชื่อมต่อกับบ้านของคุณได้จากทุกที่

เชื่อมต่อกับบ้านของคุณได้จากทุกที่

ระบบล็อคอัจฉริยะของเราจะส่งการแจ้งเตือนทันทีไปยัง WeChat Mini Program ของคุณเมื่อมีแขกกดกริ่งหน้าประตู เพียงแตะเพียงครั้งเดียว คุณก็สามารถใช้งานอินเตอร์คอมสองทางแบบเรียลไทม์และดูสถานการณ์ภายนอกจากระยะไกลได้ นอกจากนี้ ตัวล็อกจะถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยอัตโนมัติเมื่อกดกริ่งประตู ช่วยให้คุณตรวจสอบข้อมูลแขกผ่านประวัติการเข้าใช้งานได้เสมอแม้ว่าจะไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ก็ตาม

ข้อมูลทางเทคนิค

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. แอป: หมายถึงแอป Philips EasyKey Plus

  2. เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก: เป็นเซ็นเซอร์ความใกล้ชิดที่เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น และมีระยะตรวจจับ 1 เมตร (ความคลาดเคลื่อน +0.05 เมตร) เมื่อเปิดใช้งานโดยการปลุกระบบจดจำใบหน้า

  3. พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์: เฉพาะผู้สมัครใช้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงประวัติวิดีโอที่เก็บไว้ได้ ผู้ใช้รายอื่นสามารถดูภาพถ่ายความละเอียดสูงเท่านั้น

  4. 2 เมตร: ระยะสูงสุดที่เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกสามารถตรวจพบในกรณีที่มีความผิดปกติ ฟังก์ชันเตือนคนเดินจะปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น แต่สามารถเปิดใช้งานผ่านโปรแกรมแอปและตั้งค่าระยะการตรวจจับเป็น 1 เมตร, 1.5 เมตร หรือ 2 เมตรได้

  5. 3 เดือน: นี่คือข้อมูลการทดสอบภายใน ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่จริงอาจแตกต่างกันไปตามความถี่ในการใช้งาน

  6. ช่วงอื่นๆ: ชุดติดตั้งที่รวมมานั้นเหมาะสำหรับประตูที่มีความหนาตามที่ระบุ สำหรับประตูที่อยู่นอกช่วงความหนานี้ โปรดติดต่อศูนย์ดูแลผู้บริโภคของ Philips Smart Lock ที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนจำหน่ายออฟไลน์ที่ได้รับสิทธิ์

  7. ปุ่มกดดิจิตอลที่แสดงในรูปถ่ายผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากจอแสดงผลจริง โปรดอ้างอิงจากรูปลักษณ์ของแผงปุ่มกดดิจิทัลระหว่างการใช้งานจริง