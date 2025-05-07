ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

7000 series ระบบล็อกประตูอัจฉริยะด้วยการจดจำใบหน้า

ฝ่ายสนับสนุน

7000 seriesระบบล็อกประตูอัจฉริยะด้วยการจดจำใบหน้า

DDL709NCAGCW/00

DDL709-FVP-7HWS

7000 series ระบบล็อกประตูอัจฉริยะด้วยการจดจำใบหน้า

ไปที่ร้านค้า

เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงคู่มือ การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสม และอื่นๆ ได้ทันที แถมยังง่ายและรวดเร็วอีกด้วย

ลงทะเบียนทันที

คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • PDF ไฟล์, 478 kB
  • 7 May 2025

คู่มือผู้ใช้ - English (US)

  • PDF ไฟล์, 4.3 MB
  • 30 January 2024

คำถามที่พบบ่อย

การแก้ปัญหา

การรับประกันและบริการ

ตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันของคุณและขอรับบริการ

รับประกัน

กรมธรรม์การรับประกันผลิตภัณฑ์ของเรา

ติดต่อ Philips

เรายินดีจะช่วยคุณ