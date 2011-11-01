รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ
ลำโพงเชื่อมต่อรูปร่างเพรียวบางเครื่องนี้จะเติมเต็มช่วงเช้าของคุณด้วยเสียงเพลงอันไพเราะเต็มอิ่ม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวางไว้ข้างเตียงของคุณ ด้วยคุณสมบัติบอกเวลา ปลุก ใช้เป็นไฟกลางคืน และชาร์จ iPod, iPhone หรือ iPad ได้สูงสุดถึงสองเครื่องพร้อมกัน
สำหรับ iPod/iPhone/iPad
จอแสดงนาฬิกา
จะเชื่อมต่อ iPod, iPhone หรือ iPad ของคุณ แท่นวางสวยงามแม้ไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ แท่นวาง Fidelio ต่างจากแท่นวางอื่นๆ ด้วยการออกแบบอย่างหรูหรา ไม่ว่าจะเชื่อมต่ออยู่หรือไม่ เพิ่มความงามหรูให้กับชั้นวางหรือโต๊ะของคุณด้วยแท่นวางที่สวยสะดุดตานี้
นอกจากจะชาร์จ iPad ผ่านตัวเชื่อมต่อได้แล้ว คุณยังสามารถชาร์จ iPod, iPhone หรืออุปกรณ์พกพาอื่นๆ ผ่านทางช่อง USB ไปพร้อมๆ กันได้อีกด้วย
3.9
จาก 5
14
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93%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
StevenSin
01/11/2011
Singapore
Sound system is fantastic, good buy
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1200 docking speaker
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1200 docking speaker
Hock_ChyeChern
30/10/2011
Singapore
Good sound quality & user friendly device
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1200 docking speaker
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1200 docking speaker
Judy29
25/08/2013
Australia
Fantastic
I have found this docking station great & the Phillips app is good too
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1200 docking speaker
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1200 docking speaker