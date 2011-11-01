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ยกเลิกการผลิต

ลำโพงเชื่อมต่อ

DS1200/98

3.9

| (14) ตรวจดู | 93% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ

ลำโพงเชื่อมต่อรูปร่างเพรียวบางเครื่องนี้จะเติมเต็มช่วงเช้าของคุณด้วยเสียงเพลงอันไพเราะเต็มอิ่ม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวางไว้ข้างเตียงของคุณ ด้วยคุณสมบัติบอกเวลา ปลุก ใช้เป็นไฟกลางคืน และชาร์จ iPod, iPhone หรือ iPad ได้สูงสุดถึงสองเครื่องพร้อมกัน

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ

  • สำหรับ iPod/iPhone/iPad

  • จอแสดงนาฬิกา

ออกแบบให้เหมาะสมสำหรับ iPod/iPhone/iPad

จะเชื่อมต่อ iPod, iPhone หรือ iPad ของคุณ แท่นวางสวยงามแม้ไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ แท่นวาง Fidelio ต่างจากแท่นวางอื่นๆ ด้วยการออกแบบอย่างหรูหรา ไม่ว่าจะเชื่อมต่ออยู่หรือไม่ เพิ่มความงามหรูให้กับชั้นวางหรือโต๊ะของคุณด้วยแท่นวางที่สวยสะดุดตานี้

เสียงสมบูรณ์แบบรอบทิศทางเพื่อเติมเต็มให้กับห้องนอนของคุณ

ชาร์จทั้ง iPhone และ iPad ด้วยกันได้

นอกจากจะชาร์จ iPad ผ่านตัวเชื่อมต่อได้แล้ว คุณยังสามารถชาร์จ iPod, iPhone หรืออุปกรณ์พกพาอื่นๆ ผ่านทางช่อง USB ไปพร้อมๆ กันได้อีกด้วย

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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3.9

จาก 5

14

ตรวจดู

93%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

2

01/11/2011

Singapore

Singapore

Sound system is fantastic, good buy

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1200 docking speaker

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1200 docking speaker

30/10/2011

Singapore

Singapore

Good sound quality & user friendly device

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1200 docking speaker

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1200 docking speaker

25/08/2013

Australia

Australia

Fantastic

I have found this docking station great & the Phillips app is good too

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1200 docking speaker

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1200 docking speaker

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