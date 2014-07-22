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เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ
สามารถใช้งานกับ iPhone5 และ iPod รุ่นล่าสุดผ่านหัวเสียบ Lightning ลำโพงเชื่อมต่อ DS1400 ให้เสียงยอดเยี่ยม ทั้งยังมี พอร์ต USB ให้คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องที่สองได้แม้เชื่อมต่อกับ iPod/iPhone อยู่
พร้อมหัวเสียบ Lightning
สำหรับ iPod/iPhone
พอร์ต USB สำหรับชาร์จ
6W
เพลิดเพลินกับเพลงโปรดได้ในขณะชาร์จ iPod/iPhone ผ่านหัวเสียบ Lightning! เพียงเชื่อมต่อเข้ากับลำโพงโดยตรงเพื่อเล่นเพลงที่เลือกในคุณภาพเสียงยอดเยี่ยม ทั้งยังชาร์จไฟอุปกรณ์ของคุณขณะกำลังเล่นได้อย่างรวดเร็ว คุณจึงหมดกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมด
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Keefe
22/07/2014
Singapore
Don't be fooled by its size.
Don't be fooled by its size. Or looks. Or price. Or even brand. This product is well built. Stylish. Clever. And most importantly, it sounds great! You don't have to lower your expectations because of its size. You have to hear one, touch one, use one to believe me. I'm so glad I found a dock like this.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1400 docking speaker
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1400 docking speaker