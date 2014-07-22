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ยกเลิกการผลิต

ลำโพงเชื่อมต่อ

DS1400/98

5

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ

สามารถใช้งานกับ iPhone5 และ iPod รุ่นล่าสุดผ่านหัวเสียบ Lightning ลำโพงเชื่อมต่อ DS1400 ให้เสียงยอดเยี่ยม ทั้งยังมี พอร์ต USB ให้คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องที่สองได้แม้เชื่อมต่อกับ iPod/iPhone อยู่

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ

  • พร้อมหัวเสียบ Lightning

  • สำหรับ iPod/iPhone

  • พอร์ต USB สำหรับชาร์จ

  • 6W

ดีไซน์สวยงามและกะทัดรัดเพื่อให้วางบนโต๊ะข้างเตียงได้อย่างพอดี

เสียงสมบูรณ์แบบรอบทิศทางเพื่อเติมเต็มให้กับห้องนอนของคุณ

ชาร์จรวดเร็วและเล่นเพลงผ่านช่องเสียบ Lightning

ชาร์จรวดเร็วและเล่นเพลงผ่านช่องเสียบ Lightning

เพลิดเพลินกับเพลงโปรดได้ในขณะชาร์จ iPod/iPhone ผ่านหัวเสียบ Lightning! เพียงเชื่อมต่อเข้ากับลำโพงโดยตรงเพื่อเล่นเพลงที่เลือกในคุณภาพเสียงยอดเยี่ยม ทั้งยังชาร์จไฟอุปกรณ์ของคุณขณะกำลังเล่นได้อย่างรวดเร็ว คุณจึงหมดกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมด

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

22/07/2014

Singapore

Singapore

Don't be fooled by its size.

Don't be fooled by its size. Or looks. Or price. Or even brand. This product is well built. Stylish. Clever. And most importantly, it sounds great! You don't have to lower your expectations because of its size. You have to hear one, touch one, use one to believe me. I'm so glad I found a dock like this.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1400 docking speaker

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1400 docking speaker

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