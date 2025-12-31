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ยกเลิกการผลิต

ลำโพงเชื่อมต่อ

DS3205/98

เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ

สามารถใช้ร่วมกับ iPhone 5 และ iPod รุ่นล่าสุดได้โดยใช้หัวเสียบ Lightning ลำโพงเชื่อมต่อ DS3205 เล่นเพลงจาก iPod/iPhone ของคุณโดยให้เสียงใสดุจคริสตัล เพลิดเพลินกับตัวเลือกไฟ AC หรือพลังไฟแบตเตอรี่เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานได้มากที่สุด

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ

  • พร้อมหัวเสียบ Lightning

  • สำหรับ iPod/iPhone

  • ใช้แบตเตอรี่หรือไฟฟ้าระบบ AC 10W

ช่องสัญญาณเสียงเข้าสำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาได้ง่าย

ช่องสัญญาณเสียงเข้าสำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาได้ง่าย

ทำให้การเชื่อมต่อง่ายและเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบพกพา เพียงเสียบปลั๊กอุปกรณ์กับพอร์ต AUDIO-IN (3.5 มม.) ของชุด Philips สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์การเชื่อมต่อจะอยู่ที่เอาต์พุตหูฟัง เมื่อเชื่อมต่อได้สำเร็จคุณสามารถเพลิดเพลินกับคอลเลคชันเพลงของคุณทั้งหมดได้โดยตรงจากชุดลำโพงคุณภาพเยี่ยม Philips ให้เสียงที่ไพเราะยิ่งขึ้น

ดีไซน์แบบ 360 องศาเพื่อรูปลักษณ์ที่สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมใด

การออกแบบกะทัดรัดเหมาะกับทุกสถานที่และทุกไลฟ์สไตล์

ข้อมูลทางเทคนิค

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