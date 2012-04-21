ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • รูปภาพหลัก
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • รูปภาพหลัก

ยกเลิกการผลิต

Fidelioลำโพงเชื่อมต่อพร้อม Bluetooth®

DS3500/98

3.3

| (4) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ

บัดนี้คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงเชื่อมต่อได้แบบไร้สายด้วยการสตรีมจาก Bluetooth และรับประสบการณ์ที่มากกว่าเสียงดนตรี การเล่นเกม หรือรับชมภาพยนตร์ได้ทันที ด้วยการเชื่อมต่อและซิงค์ iPod/iPhone/iPad ของคุณกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB โดยใช้พลังงานจากการเสียบเคเบิลหรือจากแบตเตอรี่

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ

  • สำหรับ iPod/iPhone/iPad

  • แบตเตอรี่/ไฟ AC

DockStudio App ฟรี สำหรับวิทยุอินเตอร์เน็ตและความสามารถที่น่าสนใจอื่นๆ

DockStudio App ฟรี สำหรับวิทยุอินเตอร์เน็ตและความสามารถที่น่าสนใจอื่นๆ

แอปพลิเคชันฟรีช่วยเพิ่มคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นอื่นๆ ให้ลำโพงเชื่อมต่อของคุณ คุณสามารถตรวจสอบสภาพอากาศ บอกเวลา และแม้แต่ใช้รูปภาพโปรดของคุณเป็นภาพพื้นหลัง ด้วย DockStudio คุณยังสามารถฟังสถานีวิทยุอินเตอร์เน็ตนับพันทั่วโลก การอัพเดตเพิ่มเติมของสกินและฟังก์ชันใหม่ๆ จะมีมาอีกในไม่ช้า

ท่อเสียงเบสที่จูนอย่างแม่นยำเพื่อสร้างเสียงเบสที่หนักแน่นและทุ้มลึก

ท่อเสียงเบสที่จูนอย่างแม่นยำเพื่อสร้างเสียงเบสที่หนักแน่นและทุ้มลึก

ระดับเสียงอะคูสติก 3L เปี่ยมคุณภาพที่อยู่ในวูฟเฟอร์สอดรับอย่างลงตัวกับท่อเสียงเบสแบบ Back Firing ที่แม่นยำเพื่อขับเสียงเบสที่หนักแน่นและเร้าใจจากลำโพงขนาดเล็กกะทัดรัด ให้คุณสัมผัสประสบการณ์ในการฟังที่ดื่มด่ำเหมือนจริง

ลำโพงนีโอไดเมียมเพื่อเสียงที่สมดุล

นีโอไดเมียมเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความแรงอย่างยิ่ง เพื่อความไวของคอยส์เสียงที่มากขึ้น การตอบสนองเสียงเบสที่ดีขึ้น และให้คุณภาพเสียงที่สมดุล

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบของรีวิวสินค้าและการให้คะแนนดาวมีประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกคน โดยช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งทางออนไลน์หรือในร้านค้าสามารถส่งรีวิวได้

3.3

จาก 5

4

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

5
1

21/04/2012

Singapore

Singapore

BETTER THAN THE EARLIER MODEL TYPE I BOUGHT DC220

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3500 docking speaker with Bluetooth®

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3500 docking speaker with Bluetooth®

11/03/2012

Singapore

Singapore

The sound bass and quality is actually quite good and the best part, it's portable.; Good to have it in office when working alte at night...

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3500 docking speaker with Bluetooth®

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3500 docking speaker with Bluetooth®

03/07/2011

Singapore

Singapore

It is very difficult to dock iPad, which could have been designed better with easier docking slot.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3500 docking speaker with Bluetooth®

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3500 docking speaker with Bluetooth®

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี