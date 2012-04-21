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เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ
บัดนี้คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงเชื่อมต่อได้แบบไร้สายด้วยการสตรีมจาก Bluetooth และรับประสบการณ์ที่มากกว่าเสียงดนตรี การเล่นเกม หรือรับชมภาพยนตร์ได้ทันที ด้วยการเชื่อมต่อและซิงค์ iPod/iPhone/iPad ของคุณกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB โดยใช้พลังงานจากการเสียบเคเบิลหรือจากแบตเตอรี่
สำหรับ iPod/iPhone/iPad
แบตเตอรี่/ไฟ AC
แอปพลิเคชันฟรีช่วยเพิ่มคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นอื่นๆ ให้ลำโพงเชื่อมต่อของคุณ คุณสามารถตรวจสอบสภาพอากาศ บอกเวลา และแม้แต่ใช้รูปภาพโปรดของคุณเป็นภาพพื้นหลัง ด้วย DockStudio คุณยังสามารถฟังสถานีวิทยุอินเตอร์เน็ตนับพันทั่วโลก การอัพเดตเพิ่มเติมของสกินและฟังก์ชันใหม่ๆ จะมีมาอีกในไม่ช้า
ระดับเสียงอะคูสติก 3L เปี่ยมคุณภาพที่อยู่ในวูฟเฟอร์สอดรับอย่างลงตัวกับท่อเสียงเบสแบบ Back Firing ที่แม่นยำเพื่อขับเสียงเบสที่หนักแน่นและเร้าใจจากลำโพงขนาดเล็กกะทัดรัด ให้คุณสัมผัสประสบการณ์ในการฟังที่ดื่มด่ำเหมือนจริง
นีโอไดเมียมเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความแรงอย่างยิ่ง เพื่อความไวของคอยส์เสียงที่มากขึ้น การตอบสนองเสียงเบสที่ดีขึ้น และให้คุณภาพเสียงที่สมดุล
3.3
จาก 5
4
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
RaymondChong
21/04/2012
Singapore
BETTER THAN THE EARLIER MODEL TYPE I BOUGHT DC220
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3500 docking speaker with Bluetooth®
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3500 docking speaker with Bluetooth®
RicChung
11/03/2012
Singapore
The sound bass and quality is actually quite good and the best part, it's portable.; Good to have it in office when working alte at night...
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3500 docking speaker with Bluetooth®
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3500 docking speaker with Bluetooth®
UtenLohachitpitaks
03/07/2011
Singapore
It is very difficult to dock iPad, which could have been designed better with easier docking slot.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3500 docking speaker with Bluetooth®
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3500 docking speaker with Bluetooth®