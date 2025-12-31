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DS3600/98
เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ
ไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะทำงานหรือที่ใดก็ตาม ลำโพงเชื่อมต่อดีไซน์หรูหราก็สามารถส่งผ่านเสียงชัดเจนสดใสดุจคริสตัลเพื่อเติมเต็มช่วงเวลาส่วนตัวของคุณได้ และมีการสตรีมเพลงผ่าน Bluetooth ไร้สาย ทั้งยังซิงโครไนซ์ iPod/iPhone/iPad ของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย
สำหรับ iPod/iPhone/iPad
แอปพลิเคชันฟรีช่วยเพิ่มคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นอื่นๆ ให้ลำโพงเชื่อมต่อของคุณ คุณสามารถตรวจสอบสภาพอากาศ บอกเวลา และแม้แต่ใช้รูปภาพโปรดของคุณเป็นภาพพื้นหลัง ด้วย DockStudio คุณยังสามารถฟังสถานีวิทยุอินเตอร์เน็ตนับพันทั่วโลก การอัพเดตเพิ่มเติมของสกินและฟังก์ชันใหม่ๆ จะมีมาอีกในไม่ช้า
Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
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