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ยกเลิกการผลิต

ลำโพงเชื่อมต่อ

DS7510/97

3

| (2) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ถูกออกแบบให้พกพาไปได้ทุกที่

เครื่องเล่นขนาดกะทัดรัดและพกพาได้สะดวกแต่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ตัวเครื่องได้รับการออกแบบให้นำส่งเสียงเปี่ยมพลังจาก iPhone/ iPod ได้อย่างน่าทึ่ง เพื่อให้คุณได้สัมผัสความบันเทิงจากพลังเสียงคุณภาพเยี่ยมไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

ถูกออกแบบให้พกพาไปได้ทุกที่

  • สำหรับ iPod/iPhone

  • แบตเตอรี่/ไฟ AC

ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone ใช้ได้แม้เก็บในซอง

ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone ใช้ได้แม้เก็บในซอง

การออกแบบที่ชาญฉลาดของช่องใส่แบบสปริงแสนสะดวกสบายใช้งานได้กับ iPod หรือ iPhone โดยไม่ต้องมีอะแดปเตอร์พิเศษ นอกจากนี้ยังทำงานได้แม้เก็บโทรศัพท์ไว้ในซอง เพียงเชื่อมต่อ iPod หรือ iPhone ของคุณตามปกติ คุณก็สามารถสนุกกับเพลงอย่างไม่มีข้อจำกัด

เทคโนโลยี wOOx เพื่อเสียงเบสที่สมบูรณ์และแม่นยำปราศจากเสียงเพี้ยน

เทคโนโลยี wOOx เพื่อเสียงเบสที่สมบูรณ์และแม่นยำปราศจากเสียงเพี้ยน

เทคโนโลยี wOOx คือแนวคิดการออกแบบลำโพงที่ก้าวล้ำทันสมัย ทำให้ได้เสียงเบสทุ้มลึกอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งชัดเจนมากกว่าระบบเสียงอื่น นอกจากนี้ ตัวขับเสียงแบบพิเศษยังทำงานสอดคล้องกับตัวให้เสียงเบสของ wOOx และปรับตัวขับเสียงหลักและทวีตเตอร์ให้เข้ากันได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำเพื่อความราบรื่นกลมกลืนกันของการเปลี่ยนความถี่เสียงกลางต่ำไปยังความถี่เสียงสูง ตัวยึดคู่และโครงสร้างหลายชั้นซ้อนกันอย่างสมดุลให้เสียงเบสที่ต่ำและแม่นยำไม่มีผิดเพี้ยน wOOx จะให้เสียงเบสที่ลุ่มลึกจากการใช้มวลทั้งหมดของตู้ลำโพงในการขยายคลื่นเสียงเบสของดนตรีอย่างเต็มที่

AUX-in สำหรับการเชื่อมต่อที่ง่ายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกยี่ห้อ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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3.0

จาก 5

2

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

5
4
2
1

29/03/2012

Singapore

Singapore

This dock player is new but can work with iPod Touch with Firmware 4.2.1. But this is rather simple player with no internet music. Wanted to get DS7600 but it cannot work with the above device. It comes with a nice bag though.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS7510 docking speaker

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS7510 docking speaker

20/01/2012

Singapore

Singapore

Value for money

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS7510 docking speaker

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS7510 docking speaker

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