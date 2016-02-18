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ถูกออกแบบให้พกพาไปได้ทุกที่
เครื่องเล่นขนาดกะทัดรัดและพกพาได้สะดวก ลำโพงเชื่อมต่อนี้เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ตัวเครื่องได้รับการออกแบบมาสำหรับการเดินทางที่มอบเสียงเปี่ยมพลังจาก iPod/iPhone ของคุณได้อย่างน่าทึ่ง เพื่อให้คุณได้สัมผัสความบันเทิงจากพลังเสียงคุณภาพเยี่ยมไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
สำหรับ iPod/iPhone
แบตเตอรี่/ไฟ AC
เทคโนโลยี wOOx คือแนวคิดการออกแบบลำโพงที่ก้าวล้ำทันสมัย ทำให้ได้เสียงเบสทุ้มลึกอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งชัดเจนมากกว่าระบบเสียงอื่น นอกจากนี้ ตัวขับเสียงแบบพิเศษยังทำงานสอดคล้องกับตัวให้เสียงเบสของ wOOx และปรับตัวขับเสียงหลักและทวีตเตอร์ให้เข้ากันได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำเพื่อความราบรื่นกลมกลืนกันของการเปลี่ยนความถี่เสียงกลางต่ำไปยังความถี่เสียงสูง ตัวยึดคู่และโครงสร้างหลายชั้นซ้อนกันอย่างสมดุลให้เสียงเบสที่ต่ำและแม่นยำไม่มีผิดเพี้ยน wOOx จะให้เสียงเบสที่ลุ่มลึกจากการใช้มวลทั้งหมดของตู้ลำโพงในการขยายคลื่นเสียงเบสของดนตรีอย่างเต็มที่
Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
การออกแบบที่ชาญฉลาดของช่องใส่แบบสปริงแสนสะดวกสบายใช้งานได้กับ iPod หรือ iPhone โดยไม่ต้องมีอะแดปเตอร์พิเศษ นอกจากนี้ยังทำงานได้แม้เก็บโทรศัพท์ไว้ในซอง เพียงเชื่อมต่อ iPod หรือ iPhone ของคุณตามปกติ คุณก็สามารถสนุกกับเพลงอย่างไม่มีข้อจำกัด
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5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Bdiddy007
18/02/2016
New Zealand
ตรวจสอบผู้ซื้อ
Ipod dock
Great easy to use i love it.works well with the ipod and simple to set up.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS7600 docking speaker
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS7600 docking speaker