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ยกเลิกการผลิต

Philips Fidelioลำโพงเชื่อมต่อ Primo

DS9/10

4

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ความเที่ยงตรงอย่างแท้จริงที่สัมผัสได้

ลำโพงเชื่อมต่อ Philips Fidelio DS9/10 โดดเด่นอย่างแตกต่าง ด้วยการออกแบบที่เหนือชั้นและคุณภาพเสียงที่ไม่เป็นรองใคร ให้เสียงดนตรีจาก iPod Touch, iPhone และ iPad ชัดเจนไม่ผิดเพี้ยนด้วยตัวเครื่องที่ผลิตจากเนื้อไม้และวัสดุพรีเมี่ยม

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยลำโพงเชื่อมต่อนี้

ความเที่ยงตรงอย่างแท้จริงที่สัมผัสได้

  • สำหรับ iPod/iPhone/iPad

ทวีตเตอร์ Hi-Fi Dome เผยทุกรายละเอียดเสียงอย่างเป็นธรรมชาติ

ลำโพงสองทิศทางที่มีความแม่นยำสูงพร้อมทวีตเตอร์ซอฟต์โดม Philips เป็นผู้บุกเบิกสร้างสรรค์ทวีตเตอร์โดมขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1960 และได้รับการพัฒนาเป็นลำโพง Hi-Fi จนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ทวีตเตอร์ซอฟต์โดมถ่ายทอดเสียงได้อย่างมีรายละเอียดและเป็นธรรมชาติ ปราศจากเสียงที่หยาบกระด้างหรือผิดเพี้ยน และให้เสียงบันทึกที่สมบูรณ์แบบ

SoundCurve สำหรับเสียงชัดใสดุจคริสตัล

SoundCurve สำหรับเสียงชัดใสดุจคริสตัล

ฝาครอบด้านหลังที่โค้งมนของลำโพงเชื่อมต่อ Philips นี้ได้รับการออกแบบมาอย่างประณีตเพื่อใช้เป็นโครงสร้างของระบบเสียงอะคูสติกประสิทธิภาพสูงสำหรับการสร้างเสียงคุณภาพเยี่ยม ลำโพงมีโครงสร้างโค้งมนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของตู้ลำโพง จึงช่วยลดเสียงสะท้อนภายใน และขจัดแรงสั่นสะเทือนและการผิดเพี้ยนของเสียงได้อย่างยอดเยี่ยม คุณจึงสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงที่ชัดกระจ่างใสจากลำโพงรูปทรงสุดเก๋ไก๋นี้

การประมวลผลแบบดิจิตอลเพื่อการถ่ายทอดทุกรายละเอียดสัญญาณเสียงผ่านอุปกรณ์สร้างเสียง

การประมวลผลแบบดิจิตอลเพื่อการถ่ายทอดทุกรายละเอียดสัญญาณเสียงผ่านอุปกรณ์สร้างเสียง

ลำโพงเชื่อมต่อส่วนใหญ่ใช้เอาต์พุตอะนาล็อกของ iPod, iPhone หรือ iPad แล้วแปลงกลับเป็นดิจิตอล ส่งผลให้เกิดเสียงรบกวนเพิ่มและมีการตกหล่นของรายละเอียด เมื่อใช้เอาต์พุตดิจิตอลของเครื่องเล่นของคุณ ลำโพงจะสามารถรักษาความสมบูรณ์ของสัญญาณเสียงเพลงได้ จึงให้สัญญาณเสียงที่คมชัดกลบเสียงรบกวนและมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

5
3
2
1

24/12/2011

Singapore

Singapore

Great sound for this price. Looks nice too with its wooden finish. It is probably more suited to pop/jazz/rock rather than classical.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS9 Primo docking speaker

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS9 Primo docking speaker

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