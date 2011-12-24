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ลำโพงเชื่อมต่อ Philips Fidelio DS9/10 โดดเด่นอย่างแตกต่าง ด้วยการออกแบบที่เหนือชั้นและคุณภาพเสียงที่ไม่เป็นรองใคร ให้เสียงดนตรีจาก iPod Touch, iPhone และ iPad ชัดเจนไม่ผิดเพี้ยนด้วยตัวเครื่องที่ผลิตจากเนื้อไม้และวัสดุพรีเมี่ยม
สำหรับ iPod/iPhone/iPad
ลำโพงสองทิศทางที่มีความแม่นยำสูงพร้อมทวีตเตอร์ซอฟต์โดม Philips เป็นผู้บุกเบิกสร้างสรรค์ทวีตเตอร์โดมขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1960 และได้รับการพัฒนาเป็นลำโพง Hi-Fi จนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ทวีตเตอร์ซอฟต์โดมถ่ายทอดเสียงได้อย่างมีรายละเอียดและเป็นธรรมชาติ ปราศจากเสียงที่หยาบกระด้างหรือผิดเพี้ยน และให้เสียงบันทึกที่สมบูรณ์แบบ
ฝาครอบด้านหลังที่โค้งมนของลำโพงเชื่อมต่อ Philips นี้ได้รับการออกแบบมาอย่างประณีตเพื่อใช้เป็นโครงสร้างของระบบเสียงอะคูสติกประสิทธิภาพสูงสำหรับการสร้างเสียงคุณภาพเยี่ยม ลำโพงมีโครงสร้างโค้งมนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของตู้ลำโพง จึงช่วยลดเสียงสะท้อนภายใน และขจัดแรงสั่นสะเทือนและการผิดเพี้ยนของเสียงได้อย่างยอดเยี่ยม คุณจึงสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงที่ชัดกระจ่างใสจากลำโพงรูปทรงสุดเก๋ไก๋นี้
ลำโพงเชื่อมต่อส่วนใหญ่ใช้เอาต์พุตอะนาล็อกของ iPod, iPhone หรือ iPad แล้วแปลงกลับเป็นดิจิตอล ส่งผลให้เกิดเสียงรบกวนเพิ่มและมีการตกหล่นของรายละเอียด เมื่อใช้เอาต์พุตดิจิตอลของเครื่องเล่นของคุณ ลำโพงจะสามารถรักษาความสมบูรณ์ของสัญญาณเสียงเพลงได้ จึงให้สัญญาณเสียงที่คมชัดกลบเสียงรบกวนและมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น
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4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Toon_WeiLim
24/12/2011
Singapore
Great sound for this price. Looks nice too with its wooden finish. It is probably more suited to pop/jazz/rock rather than classical.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS9 Primo docking speaker
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS9 Primo docking speaker