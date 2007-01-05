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  • ถุงเก็บฝุ่นที่ขายดีที่สุด
  • ถุงเก็บฝุ่นที่ขายดีที่สุด
  • ถุงเก็บฝุ่นที่ขายดีที่สุด
  • ถุงเก็บฝุ่นที่ขายดีที่สุด
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  • ถุงเก็บฝุ่นที่ขายดีที่สุด
  • ถุงเก็บฝุ่นที่ขายดีที่สุด
  • ถุงเก็บฝุ่นที่ขายดีที่สุด

ยกเลิกการผลิต

s-bagถุงเก็บฝุ่นสำหรับเครื่องดูดฝุ่น

FC8021/04

1 รางวัล

ถุงเก็บฝุ่นที่ขายดีที่สุด
s-bag® เป็นถุงเก็บฝุ่นอเนกประสงค์สำหรับเครื่องดูดฝุ่นที่มีถุงเก็บฝุ่น Philips และ Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) ทุกครั้งที่ซื้อถุงเก็บฝุ่นสำหรับเปลี่ยน เพียงมองหาโลโก้ s-bag® การใช้ถุงที่ต่างไปจากแบบเดิมอาจสร้างความเสียหายให้กับเครื่องดูดฝุ่นได้
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ระบบการกรองประสิทธิภาพเยี่ยม ใช้งานได้ยาวนาน

ถุงเก็บฝุ่นที่ขายดีที่สุด

  • ถุงเก็บฝุ่น 16 ถุง + แผ่นกรอง 2 แผ่น

  • มาตรฐานเดียวกัน

  • อายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น 80%

มาตรฐานสากลเพื่อการเลือกที่ง่าย

มาตรฐานสากลเพื่อการเลือกที่ง่าย

ถุงเก็บฝุ่น Philips s-bag® ดั้งเดิมสามารถนำมาใช้ได้กับเครื่องดูดฝุ่นที่มีถุงเก็บฝุ่นของ Philips และ Electrolux Group ทุกรุ่น (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) ไม่ต้องยุ่งยากกับการค้นหาถุงเก็บฝุ่นอย่างไม่สิ้นสุด เพียงแค่มองหาโลโก้ s-bag®

แผ่นกรองดักจับฝุ่น 99%

แผ่นกรองดักจับฝุ่น 99%

วัสดุสังเคราะห์ของถุงเก็บฝุ่นนี้จะกรองฝุ่นและอนุภาคเล็กๆ ได้ถึง 99% จึงมีประสิทธิภาพในการกรองอากาศสูงกว่าถุงกระดาษทั่วไป และช่วยให้คุณกำจัดอนุภาคต่างๆ ในอากาศได้ เช่น สารก่อภูมิแพ้

วัสดุสังเคราะห์ที่มีความทนทานสูง ผลิตใน Sweden

วัสดุสังเคราะห์ที่มีความทนทานสูง ผลิตใน Sweden

s-bag® Classic Long Performance ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ที่มีความทนทานสูง ผลิตใน Sweden

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

  • Award image VRS_AWARD-612375

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