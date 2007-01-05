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FC8021/04
ถุงเก็บฝุ่น 16 ถุง + แผ่นกรอง 2 แผ่น
มาตรฐานเดียวกัน
อายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น 80%
ถุงเก็บฝุ่น Philips s-bag® ดั้งเดิมสามารถนำมาใช้ได้กับเครื่องดูดฝุ่นที่มีถุงเก็บฝุ่นของ Philips และ Electrolux Group ทุกรุ่น (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) ไม่ต้องยุ่งยากกับการค้นหาถุงเก็บฝุ่นอย่างไม่สิ้นสุด เพียงแค่มองหาโลโก้ s-bag®
วัสดุสังเคราะห์ของถุงเก็บฝุ่นนี้จะกรองฝุ่นและอนุภาคเล็กๆ ได้ถึง 99% จึงมีประสิทธิภาพในการกรองอากาศสูงกว่าถุงกระดาษทั่วไป และช่วยให้คุณกำจัดอนุภาคต่างๆ ในอากาศได้ เช่น สารก่อภูมิแพ้
s-bag® Classic Long Performance ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ที่มีความทนทานสูง ผลิตใน Sweden
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