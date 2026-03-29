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s-bag ถุงเก็บฝุ่นสำหรับเครื่องดูดฝุ่น
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FC8021/04
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s-bag® เป็นถุงเก็บฝุ่นอเนกประสงค์สำหรับเครื่องดูดฝุ่นที่มีถุงเก็บฝุ่น Philips และ Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) ทุกครั้งที่ซื้อถุงเก็บฝุ่นสำหรับเปลี่ยน เพียงมองหาโลโก้ s-bag® การใช้ถุงที่ต่างไปจากแบบเดิมอาจสร้างความเสียหายให้กับเครื่องดูดฝุ่นได้
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