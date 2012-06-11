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  • หัวดูดปากแคบพร้อมแปรงพลังเทอร์โบอเนกประสงค์
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  • หัวดูดปากแคบพร้อมแปรงพลังเทอร์โบอเนกประสงค์
  • หัวดูดปากแคบพร้อมแปรงพลังเทอร์โบอเนกประสงค์
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  • หัวดูดปากแคบพร้อมแปรงพลังเทอร์โบอเนกประสงค์

ยกเลิกการผลิต

หัวดูดเครื่องดูดฝุ่น

FC8043/02

4.5
| (2) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
หัวดูดปากแคบพร้อมแปรงพลังเทอร์โบอเนกประสงค์
หัวดูดปากแคบพร้อมแปรงพลังเทอร์โบ Philips FC8043/02 ทำความสะอาดพรมได้หมดจด ดูดเส้นผมและเส้นใยจากพรมได้รวดเร็ว แปรงปรับหมุนได้สามารถดูดฝุ่นละอองขนาดเล็กและเส้นผมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 25%
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ทำความสะอาดบนพรมได้ดีกว่าหัวดูดทั่วไปถึง 25%

หัวดูดปากแคบพร้อมแปรงพลังเทอร์โบอเนกประสงค์

  • แปรงปัดเทอร์โบ

แปรงหมุนได้เพื่อซอกซอนดูดฝุ่นพรมได้ทั่วถึง

แปรงหมุนได้เพื่อซอกซอนดูดฝุ่นพรมได้ทั่วถึง

เส้นผมและเส้นใยที่ติดบนพรม และสิ่งสกปรกขนาดเล็กที่ฝังลึกในพรม ด้วยหัวดูดที่มีแปรงหมุนได้จะขจัดสิ่งสกปรกที่น่ารำคาญเหล่านี้ใด้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวปรับสองตัวทำให้หัวดูดใส่ได้พอดีกับอุปกรณ์ต่างๆ

ตัวปรับสองตัวทำให้หัวดูดใส่ได้พอดีกับอุปกรณ์ต่างๆ

ตัวปรับสองตัวทำให้สามารถเชื่อมต่อหัวดูดเข้ากับท่อดูดของเครื่องดูดฝุ่นแบรนด์ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ทั่วไปได้ (Ø 32 - 35 มม.)

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.5

จาก 5

2

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
2
1

11/06/2012

Singapore

Singapore

This item is fantastic in keeping my beds clear of dust mites too

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FC8043/02 Vacuum cleaner nozzle

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FC8043/02 Vacuum cleaner nozzle

29/12/2011

Singapore

Singapore

This product is good and is very slient when using.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FC8043/02 Vacuum cleaner nozzle

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FC8043/02 Vacuum cleaner nozzle

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  1. เมื่อเปรียบเทียบกับหัวดูดของ Philips