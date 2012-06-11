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ยกเลิกการผลิต
แปรงปัดเทอร์โบ
เส้นผมและเส้นใยที่ติดบนพรม และสิ่งสกปรกขนาดเล็กที่ฝังลึกในพรม ด้วยหัวดูดที่มีแปรงหมุนได้จะขจัดสิ่งสกปรกที่น่ารำคาญเหล่านี้ใด้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวปรับสองตัวทำให้สามารถเชื่อมต่อหัวดูดเข้ากับท่อดูดของเครื่องดูดฝุ่นแบรนด์ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ทั่วไปได้ (Ø 32 - 35 มม.)
4.5
จาก 5
2
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
LilianTan-Teo
11/06/2012
Singapore
This item is fantastic in keeping my beds clear of dust mites too
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FC8043/02 Vacuum cleaner nozzle
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FC8043/02 Vacuum cleaner nozzle
Jophy_HelenSiah
29/12/2011
Singapore
This product is good and is very slient when using.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FC8043/02 Vacuum cleaner nozzle
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FC8043/02 Vacuum cleaner nozzle
เมื่อเปรียบเทียบกับหัวดูดของ Philips