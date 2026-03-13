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หัวดูดเครื่องดูดฝุ่น
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FC8043/02
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User Manual Philips
หัวดูดปากแคบพร้อมแปรงพลังเทอร์โบ Philips FC8043/02 ทำความสะอาดพรมได้หมดจด ดูดเส้นผมและเส้นใยจากพรมได้รวดเร็ว แปรงปรับหมุนได้สามารถดูดฝุ่นละอองขนาดเล็กและเส้นผมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 25%
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