ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

EasySpeed เครื่องดูดฝุ่นมีถุงเก็บฝุ่น

ยกเลิกการผลิต

ฝ่ายสนับสนุน

EasySpeedเครื่องดูดฝุ่นมีถุงเก็บฝุ่น

FC8083/01

EasySpeed เครื่องดูดฝุ่นมีถุงเก็บฝุ่น

ยกเลิกการผลิต

ไปที่ร้านค้า

เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงคู่มือ การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสม และอื่นๆ ได้ทันที แถมยังง่ายและรวดเร็วอีกด้วย

ลงทะเบียนทันที

คู่มือและเอกสาร

Important Information Manual Philips EasySpeed Vacuum cleaner with bag FC8083/01

  • PDF ไฟล์, 2.9 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Vacuum cleaner with bag FC8082/61

  • PDF ไฟล์, 1.5 MB
  • 13 March 2026

คำถามที่พบบ่อย

การแก้ปัญหา

ติดต่อ Philips

เรายินดีจะช่วยคุณ