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ยกเลิกการผลิต
FM64FD180D/00
การเชื่อมต่อ Plug and Play ใช้งานง่าย
อุปกรณ์พลักแอนด์เพลย์ที่ใช้งานง่าย แฟลชไดรฟ์ USB รุ่น MOTION จาก Philips สีสันสดใสทำให้การจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ ภาพ และเพลง ประจำวันของคุณเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน
64GB
Star Edition 2.0
2 แพ็ค
อัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง จะช่วยลดเวลาที่คุณต้องรอในขณะที่คัดลอกไฟล์มัลติมีเดียขนาดใหญ่ไปเก็บไว้หรือจากฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
หมดปัญหาเรื่องฝาหาย! ด้วยการออกแบบให้มีฝาครอบป้องกันในตัวติดกับ USB Stick ตลอดเวลา เพียงคุณหมุนฝาครอบไปด้านหลัง เสียบอุปกรณ์ก็สามารถใช้งานได้แล้ว
เครื่องหมายและรูบนตัวผลิตภัณฑ์ทำให้คุณทราบวิธีการเปิดและใช้งาน USB Stick ที่รวดเร็วและง่ายดาย ไร้ความยุ่งยาก