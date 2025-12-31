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แฟลชไดรฟ์ USB

FM64FD180D/00

การเชื่อมต่อ Plug and Play ใช้งานง่าย

อุปกรณ์พลักแอนด์เพลย์ที่ใช้งานง่าย แฟลชไดรฟ์ USB รุ่น MOTION จาก Philips สีสันสดใสทำให้การจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ ภาพ และเพลง ประจำวันของคุณเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน

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สับเปลี่ยนไฟล์ได้ง่ายในพริบตา

การเชื่อมต่อ Plug and Play ใช้งานง่าย

  • 64GB

  • Star Edition 2.0

  • 2 แพ็ค

ถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วด้วย USB 2.0 ความเร็วสูง

อัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง จะช่วยลดเวลาที่คุณต้องรอในขณะที่คัดลอกไฟล์มัลติมีเดียขนาดใหญ่ไปเก็บไว้หรือจากฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

ฝาครอบป้องกันในตัวเพื่อความสะดวกของคุณ

หมดปัญหาเรื่องฝาหาย! ด้วยการออกแบบให้มีฝาครอบป้องกันในตัวติดกับ USB Stick ตลอดเวลา เพียงคุณหมุนฝาครอบไปด้านหลัง เสียบอุปกรณ์ก็สามารถใช้งานได้แล้ว

รูปทรงที่ใช้สะดวกและเปิดใช้งานง่าย

เครื่องหมายและรูบนตัวผลิตภัณฑ์ทำให้คุณทราบวิธีการเปิดและใช้งาน USB Stick ที่รวดเร็วและง่ายดาย ไร้ความยุ่งยาก

ข้อมูลทางเทคนิค

คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • PDF ไฟล์, 287.5 kB
  • 24 August 2026

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