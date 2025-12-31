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ระบบ Mini Hi-Fi

FWD14/98

เล่น DVD และ MP3-CD

พลังแห่งภาพและเสียงที่ให้คุณดื่มด่ำได้เต็มที่จาก Philips DVD ระบบ Mini Hi-Fi ที่เล่นได้ทั้ง DVD และ MP3-CD พร้อมมีระบบ Dolby Digital ช่วยให้คุณชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอิ่ม ประทับใจไปกับเสียงที่ทรงพลังด้วยระบบ Dynamic Bass Boost และ 800W PMPO

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พร้อม USB direct

เล่น DVD และ MP3-CD

  • DVD

เล่นแผ่น MP3-CD, CD และ CD-R/RW

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Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม

ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA

ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA

ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ Philips และเล่นเพลงดิจิตอลจากอุปกรณ์ Philips ได้โดยตรง

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