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FWD14/98
เล่น DVD และ MP3-CD
พลังแห่งภาพและเสียงที่ให้คุณดื่มด่ำได้เต็มที่จาก Philips DVD ระบบ Mini Hi-Fi ที่เล่นได้ทั้ง DVD และ MP3-CD พร้อมมีระบบ Dolby Digital ช่วยให้คุณชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอิ่ม ประทับใจไปกับเสียงที่ทรงพลังด้วยระบบ Dynamic Bass Boost และ 800W PMPO
DVD
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จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม
ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ Philips และเล่นเพลงดิจิตอลจากอุปกรณ์ Philips ได้โดยตรง
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