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ยกเลิกการผลิต
FWD18/98
เล่น DVD และ MP3-CD
พลังแห่งภาพและเสียงที่ให้คุณดื่มด่ำได้เต็มที่จาก FWD17 เล่นได้ทั้ง DVD และ MP3-CD ระบบ Dolby Digital ช่วยให้คุณชมภาพยนตร์ได้อย่างดีเยี่ยม ประทับใจไปกับเสียงที่ทรงพลังด้วยระบบ Dynamic Bass Boost และ 1200W PMPO
เล่น DVD/CD
USB Direct
0
จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
zayan
04/08/2024
Indonesia
ihave this product still working morethan 13years
iam purchased on product in 2011 ,and this product still working good condition ,speakers are working sounds and bass still good condition dollby still work iam really satisfied this product ,this product ihave morethan 13 years
ข้อดี
excellent
ข้อเสีย
very good
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FWD18 Mini Hi-Fi System
วันที่ใช้ 2022-08-04
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FWD18 Mini Hi-Fi System
วันที่ใช้ 2022-08-04