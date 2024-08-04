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ระบบ Mini Hi-Fi

FWD18/98

5

| (1) วิจารณ์

เล่น DVD และ MP3-CD

พลังแห่งภาพและเสียงที่ให้คุณดื่มด่ำได้เต็มที่จาก FWD17 เล่นได้ทั้ง DVD และ MP3-CD ระบบ Dolby Digital ช่วยให้คุณชมภาพยนตร์ได้อย่างดีเยี่ยม ประทับใจไปกับเสียงที่ทรงพลังด้วยระบบ Dynamic Bass Boost และ 1200W PMPO

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ด้วย USB direct

เล่น DVD และ MP3-CD

  • เล่น DVD/CD

  • USB Direct

เล่นแผ่น MP3-CD, CD และ CD-R/RW

0

Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม

2x30W RMS/ 1200W PMPO

2x30W RMS/ 1200W PMPO

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

4
3
2
1

04/08/2024

Indonesia

Indonesia

ihave this product still working morethan 13years

iam purchased on product in 2011 ,and this product still working good condition ,speakers are working sounds and bass still good condition dollby still work iam really satisfied this product ,this product ihave morethan 13 years

ข้อดี

excellent

ข้อเสีย

very good

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FWD18 Mini Hi-Fi System

วันที่ใช้ 2022-08-04

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FWD18 Mini Hi-Fi System

วันที่ใช้ 2022-08-04

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