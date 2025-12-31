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เครื่องเล่น DVD Mini Hi-Fi

FWD397/98

เพลิดเพลินกับ DVD และ เพลง MP3 ในพลังเสียงคุณภาพเยี่ยม

FWD397 พร้อมคุณสมบัติที่ให้มาจะทำให้คุณประหลาดใจและหลงใหลไปกับความบันเทิงในบ้านของคุณ เพลิดเพลินกับการฟังเพลงที่พร้อมพรั่งไปด้วยเเครื่องเล่นที่ใส่แผ่น DVD ได้ถึง 3 แผ่น ระบบเสียง MAX สำหรับ Instant Power Boost และ Dynamic Bass Boost 3 ขั้นตอน

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ด้วยเครื่องเล่นที่ใส่แผ่น DVD ได้ถึง 3 แผ่น

เพลิดเพลินกับ DVD และ เพลง MP3 ในพลังเสียงคุณภาพเยี่ยม

เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ

เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ

เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ ตัวย่อ SVCD ย่อมาจาก "Super VideoCD" ซึ่ง SVCD มีคุณภาพดีกว่า VCD และให้ภาพคมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า CD-RW เป็นการเรียกชื่อแบบสั้นของไดรฟ์ CD ที่ยอมรับรูปแบบ CD ที่เขียนทับได้ทั่วไป

รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ด้วยการรองรับ DivX คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX อย่างสะดวกสบายภายในห้องนั่งเล่นของคุณเอง รูปแบบสื่อ DivX คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และ DVD แบบบันทึกได้ DivX Ultra ผสมผสานการเล่นเพลงในรูปแบบ DivX เข้ากับคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว เสียงในหลายภาษา แทร็คและเมนูที่หลากหลาย ไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม

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