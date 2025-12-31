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FWD397/98
เพลิดเพลินกับ DVD และ เพลง MP3 ในพลังเสียงคุณภาพเยี่ยม
FWD397 พร้อมคุณสมบัติที่ให้มาจะทำให้คุณประหลาดใจและหลงใหลไปกับความบันเทิงในบ้านของคุณ เพลิดเพลินกับการฟังเพลงที่พร้อมพรั่งไปด้วยเเครื่องเล่นที่ใส่แผ่น DVD ได้ถึง 3 แผ่น ระบบเสียง MAX สำหรับ Instant Power Boost และ Dynamic Bass Boost 3 ขั้นตอน
เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ ตัวย่อ SVCD ย่อมาจาก "Super VideoCD" ซึ่ง SVCD มีคุณภาพดีกว่า VCD และให้ภาพคมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า CD-RW เป็นการเรียกชื่อแบบสั้นของไดรฟ์ CD ที่ยอมรับรูปแบบ CD ที่เขียนทับได้ทั่วไป
ด้วยการรองรับ DivX คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX อย่างสะดวกสบายภายในห้องนั่งเล่นของคุณเอง รูปแบบสื่อ DivX คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และ DVD แบบบันทึกได้ DivX Ultra ผสมผสานการเล่นเพลงในรูปแบบ DivX เข้ากับคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว เสียงในหลายภาษา แทร็คและเมนูที่หลากหลาย ไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก
จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม
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