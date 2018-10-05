ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • รูปภาพหลัก
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • รูปภาพหลัก

ยกเลิกการผลิต

เครื่องเล่น DVD Mini Hi-Fi

FWD410/98

1

| (2) ตรวจดู

เพลิดเพลินกับเสียงที่เต็มอิ่มจาก DVD และแผ่นดิสก์ MP3

ชมภาพยนตร์ได้สนุกสนานยิ่งขึ้นด้วย FWD410 ที่ให้เสียงเต็มอิ่มและคมชัดดุจคริสตัลพร้อมพลังเอาต์พุตที่ 200W RMS และ 3300W PMPO ระบบ Mini Hi-Fi ยังได้รับการรับรอง DivX สำหรับการเล่นวิดีโอ DivX และเล่นไฟล์ MP3 ผ่าน USB

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

พร้อม USB direct

เพลิดเพลินกับเสียงที่เต็มอิ่มจาก DVD และแผ่นดิสก์ MP3

  • DVD

  • USB Direct

  • FM

  • 240W

กำลังขับทั้งหมด 200W RMS/ 3300W PMPO

Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

MAX Sound ที่เพิ่มพลังเสียงได้ในทันใด

MAX Sound ที่เพิ่มพลังเสียงได้ในทันใด

เทคโนโลยี MAX Sound ให้พลังเสียงเบสได้ในทันที เพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างดีเยี่ยม เพียงแค่กดปุ่ม วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะปรับเสียงและการตั้งค่าระดับเสียงได้ทันที เพื่อถ่ายทอดพลังเสียงเบสและระดับเสียงได้สูงสุด โดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง ผลลัพธ์ที่ได้คือความชัดเจน ช่วงเสียง และระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบของรีวิวสินค้าและการให้คะแนนดาวมีประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกคน โดยช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งทางออนไลน์หรือในร้านค้าสามารถส่งรีวิวได้

1.0

จาก 5

2

ตรวจดู

5
4
3
2

05/10/2018

Singapore

Singapore

Bad Product

Would definetly not recommend tis product to anyone, stopped working after few months. Stays on standby and does not power up at all.

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FWD410 DVD Mini Hi-Fi System

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FWD410 DVD Mini Hi-Fi System

28/01/2016

Philippines

Philippines

this is not a reliable product

Would not recommend this product to my friends. This product quit working after 6 or 7 months of use.

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FWD410 DVD Mini Hi-Fi System

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FWD410 DVD Mini Hi-Fi System

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี