รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
FWD410/98
เพลิดเพลินกับเสียงที่เต็มอิ่มจาก DVD และแผ่นดิสก์ MP3
ชมภาพยนตร์ได้สนุกสนานยิ่งขึ้นด้วย FWD410 ที่ให้เสียงเต็มอิ่มและคมชัดดุจคริสตัลพร้อมพลังเอาต์พุตที่ 200W RMS และ 3300W PMPO ระบบ Mini Hi-Fi ยังได้รับการรับรอง DivX สำหรับการเล่นวิดีโอ DivX และเล่นไฟล์ MP3 ผ่าน USB
DVD
USB Direct
FM
240W
Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
เทคโนโลยี MAX Sound ให้พลังเสียงเบสได้ในทันที เพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างดีเยี่ยม เพียงแค่กดปุ่ม วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะปรับเสียงและการตั้งค่าระดับเสียงได้ทันที เพื่อถ่ายทอดพลังเสียงเบสและระดับเสียงได้สูงสุด โดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง ผลลัพธ์ที่ได้คือความชัดเจน ช่วงเสียง และระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดียิ่งขึ้น
1.0
จาก 5
2
ตรวจดู
Tesh
05/10/2018
Singapore
Bad Product
Would definetly not recommend tis product to anyone, stopped working after few months. Stays on standby and does not power up at all.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FWD410 DVD Mini Hi-Fi System
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FWD410 DVD Mini Hi-Fi System
Sonny
28/01/2016
Philippines
this is not a reliable product
Would not recommend this product to my friends. This product quit working after 6 or 7 months of use.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FWD410 DVD Mini Hi-Fi System
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FWD410 DVD Mini Hi-Fi System