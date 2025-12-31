รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
FWD872/98
ทีวีระบบ PAL พร้อมด้วยพลังเสียงคุณภาพเยี่ยม
FWD872 ที่สวยงามนำสมัยมีระบบเสียง MAX และ 3-step DBB ซึ่งให้พลังเสียงทุ้มได้หนักแน่นและฉับไวยิ่งขึ้น คุณจึงสัมผัสความบันเทิงได้มากขึ้นทั้งในช่วงเวลาผ่อนคลายหรืองานเลี้ยงสังสรรค์ นอกจากนี้คุณยังเพลิดเพลินไปกับภาพและเสียงดนตรีจากอุปกรณ์ USB ได้โดยตรงอีกด้วย
ด้วยการรองรับ DivX คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX ด้วยความสะดวกสบายภายในห้องนั่งเล่นของคุณเอง รูปแบบสื่อ DivX คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW, การ์ดหน่วยความจำ และ DVD-video แผ่น CD DivX สามารถนำไปเล่นในเครื่องเล่น DVD, เครื่องบันทึก DVD และระบบความบันเทิงภายในบ้านบางรุ่น
จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม
Progressive Scan จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการ สแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคี่ไปที่จอก่อน ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่ ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียดสูงสุด และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดยไม่เห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ
ความคิดเห็น