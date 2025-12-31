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เครื่องเล่น DVD Mini Hi-Fi

FWD872/98

ทีวีระบบ PAL พร้อมด้วยพลังเสียงคุณภาพเยี่ยม

FWD872 ที่สวยงามนำสมัยมีระบบเสียง MAX และ 3-step DBB ซึ่งให้พลังเสียงทุ้มได้หนักแน่นและฉับไวยิ่งขึ้น คุณจึงสัมผัสความบันเทิงได้มากขึ้นทั้งในช่วงเวลาผ่อนคลายหรืองานเลี้ยงสังสรรค์ นอกจากนี้คุณยังเพลิดเพลินไปกับภาพและเสียงดนตรีจากอุปกรณ์ USB ได้โดยตรงอีกด้วย

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เสียงเบสทรงพลังพร้อมความคมชัด

ทีวีระบบ PAL พร้อมด้วยพลังเสียงคุณภาพเยี่ยม

การเล่น DivX สำหรับวิดีโอบีบอัดสูง

ด้วยการรองรับ DivX คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX ด้วยความสะดวกสบายภายในห้องนั่งเล่นของคุณเอง รูปแบบสื่อ DivX คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW, การ์ดหน่วยความจำ และ DVD-video แผ่น CD DivX สามารถนำไปเล่นในเครื่องเล่น DVD, เครื่องบันทึก DVD และระบบความบันเทิงภายในบ้านบางรุ่น

Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม

สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด

สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด

Progressive Scan จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการ สแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคี่ไปที่จอก่อน ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่ ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียดสูงสุด และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดยไม่เห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ

ข้อมูลทางเทคนิค

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