รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
FY6172/10
สัมผัสลมหายใจที่แตกต่าง
ตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสองชั้นช่วยให้มั่นใจว่าจะมีการกรองที่เหนือกว่าสองเท่า กรองอนุภาคขนาด 0.3 µm ได้ถึง 99.97% รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ ฝุ่น มลพิษ แบคทีเรียและไวรัสบางชนิด นอกจากนั้นยังสามารถกรองอนุภาคละเอียดมากที่มีขนาดเล็กถึง 20 นาโนเมตรได้
การกำจัดอนุภาคขนาด 0.3 µm ถึง 99.97%*
ขจัด UFP ขนาดเล็กเท่ากับ 20 นาโนเมตร**
โครงสร้างรอยจีบที่เปี่ยมประสิทธิภาพจำนวน 87 ชั้นพร้อมด้วยกาวหลอมร้อนจาก German Hankel ซึ่งประกอบเป็นแผ่นกรองที่มีความมั่นคงแข็งแรงกว่า 400 ส่วน ช่วยให้มีพื้นที่ที่แผ่ออกไปประมาณ 2.3 ตารางเมตร ซีลแผ่นกรองเกรดสูงที่ช่วยให้การประกอบแผ่นกรองมีความมั่นคงแข็งแรงและการันตีคุณภาพการซีล ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันการรั่วซึมและช่วยให้อากาศไหลผ่านแผ่นกรองอย่างทั่วถึง แต่ยังช่วยลดเสียงรบกวนอีกด้วย
ตัวกรองเป็นชั้นๆ แบบพิเศษให้การผสมผสานของเทคโนโลยีการกรองที่มีความเฉพาะตัวโดยมุ่งไปที่ช่วงอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ วิธีการแบบกลไกและความเฉื่อยจะช่วยดักจับอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งมีขนาดมากกว่า ~0.5 ไมครอน และระบบกลไกการแผ่กระจายและไฟฟ้าสถิตจะช่วยดักจับอนุภาคละเอียดมากที่มีขนาดเล็กถึง 20 นาโนเมตรได้
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ
ความคิดเห็น