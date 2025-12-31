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ทุกรุ่น

  • Standard Product Photo Philips NanoProtect HEPA filter FY6172/10
  • Packaging photograph Philips NanoProtect HEPA filter
  • Standard Product Photo Philips NanoProtect HEPA filter FY6172/10
  • Packaging photograph Philips NanoProtect HEPA filter

ยกเลิกการผลิต

แผ่นกรอง NanoProtect HEPA

FY6172/10

สัมผัสลมหายใจที่แตกต่าง

ตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสองชั้นช่วยให้มั่นใจว่าจะมีการกรองที่เหนือกว่าสองเท่า กรองอนุภาคขนาด 0.3 µm ได้ถึง 99.97% รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ ฝุ่น มลพิษ แบคทีเรียและไวรัสบางชนิด นอกจากนั้นยังสามารถกรองอนุภาคละเอียดมากที่มีขนาดเล็กถึง 20 นาโนเมตรได้

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ประสิทธิภาพสองเท่า มั่นใจได้สองเท่า

สัมผัสลมหายใจที่แตกต่าง

  • การกำจัดอนุภาคขนาด 0.3 µm ถึง 99.97%*

  • ขจัด UFP ขนาดเล็กเท่ากับ 20 นาโนเมตร**

โครงสร้างและกระบวนการที่ล้ำสมัยที่ใช้ผลิตแผ่นกรองคุณภาพเหนือชั้น

โครงสร้างรอยจีบที่เปี่ยมประสิทธิภาพจำนวน 87 ชั้นพร้อมด้วยกาวหลอมร้อนจาก German Hankel ซึ่งประกอบเป็นแผ่นกรองที่มีความมั่นคงแข็งแรงกว่า 400 ส่วน ช่วยให้มีพื้นที่ที่แผ่ออกไปประมาณ 2.3 ตารางเมตร ซีลแผ่นกรองเกรดสูงที่ช่วยให้การประกอบแผ่นกรองมีความมั่นคงแข็งแรงและการันตีคุณภาพการซีล ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันการรั่วซึมและช่วยให้อากาศไหลผ่านแผ่นกรองอย่างทั่วถึง แต่ยังช่วยลดเสียงรบกวนอีกด้วย

ตัวกรองเป็นชั้นๆ แบบพิเศษให้เทคโนโลยีการกรองที่มีความเฉพาะตัว

ตัวกรองเป็นชั้นๆ แบบพิเศษให้การผสมผสานของเทคโนโลยีการกรองที่มีความเฉพาะตัวโดยมุ่งไปที่ช่วงอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ วิธีการแบบกลไกและความเฉื่อยจะช่วยดักจับอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งมีขนาดมากกว่า ~0.5 ไมครอน และระบบกลไกการแผ่กระจายและไฟฟ้าสถิตจะช่วยดักจับอนุภาคละเอียดมากที่มีขนาดเล็กถึง 20 นาโนเมตรได้

ข้อมูลทางเทคนิค

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