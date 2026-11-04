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แผ่นกรอง NanoProtect HEPA

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แผ่นกรอง NanoProtect HEPA

FY6172/10

แผ่นกรอง NanoProtect HEPA

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ตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสองชั้นช่วยให้มั่นใจว่าจะมีการกรองที่เหนือกว่าสองเท่า กรองอนุภาคขนาด 0.3 µm ได้ถึง 99.97% รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ ฝุ่น มลพิษ แบคทีเรียและไวรัสบางชนิด นอกจากนั้นยังสามารถกรองอนุภาคละเอียดมากที่มีขนาดเล็กถึง 20 นาโนเมตรได้

  • PDF ไฟล์
  • 4 November 2026

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