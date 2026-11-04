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ผลิตภัณฑ์ฟอกอากาศ
ทุกรุ่น
แผ่นกรอง NanoProtect HEPA
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FY6172/10
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ตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสองชั้นช่วยให้มั่นใจว่าจะมีการกรองที่เหนือกว่าสองเท่า กรองอนุภาคขนาด 0.3 µm ได้ถึง 99.97% รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ ฝุ่น มลพิษ แบคทีเรียและไวรัสบางชนิด นอกจากนั้นยังสามารถกรองอนุภาคละเอียดมากที่มีขนาดเล็กถึง 20 นาโนเมตรได้
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