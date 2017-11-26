รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
พลังไอน้ำ 40g/min พลังไอน้ำพิเศษ 150g
แผ่นความร้อน SteamGlide
ขจัดตะกรัน
2400 วัตต์
กำลังไฟ 2400 วัตต์เพื่อให้ร้อนเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง
พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงถึง 40 กรัม/นาที ให้พลังไอน้ำในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดเพื่อขจัดรอยยับทุกประเภท
ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 150 กรัมของเตารีด ช่วยให้คุณขจัดรอยยับย่นที่รีดยากได้อย่างง่ายดาย
รางวัล
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Indstate
26/11/2017
한국
가볍고 스팀 짱짱해요
기준에 타브랜드 제품 사용하다가 코팅이 나간것인지 옷감이 손상되었네요. 이참에 필립스로 갈아탓는데 확실히 좋아요. 정말 잘산거같아서 기분좋네요
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife Plus GC2988/88 스팀 다리미
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife Plus GC2988/88 스팀 다리미