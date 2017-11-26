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ยกเลิกการผลิต

PowerLife Plusเตารีดไอน้ำ

GC2988/80

5
| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

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เตารีดไอน้ำ Philips PowerLife Plus ให้ผลลัพธ์ดีทุกๆ วันและจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง ด้วยแผ่นความร้อน SteamGlide ใหม่ ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง ระบบขจัดตะกรันใช้งานง่ายเพื่อการใช้งานไอน้ำที่ยาวนาน และฐานพักเตารีดมั่นคงเป็นพิเศษ
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ

  • พลังไอน้ำ 40g/min พลังไอน้ำพิเศษ 150g

  • แผ่นความร้อน SteamGlide

  • ขจัดตะกรัน

  • 2400 วัตต์

กำลังไฟ 2400 วัตต์ร้อนเร็วยิ่งขึ้น

กำลังไฟ 2400 วัตต์ร้อนเร็วยิ่งขึ้น

กำลังไฟ 2400 วัตต์เพื่อให้ร้อนเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง

พลังไอน้ำสูงสุด 40 กรัม/นาที ช่วยขจัดรอยยับดีเยี่ยม

พลังไอน้ำสูงสุด 40 กรัม/นาที ช่วยขจัดรอยยับดีเยี่ยม

พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงถึง 40 กรัม/นาที ให้พลังไอน้ำในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดเพื่อขจัดรอยยับทุกประเภท

พลังไอน้ำพิเศษสูงถึง 150 กรัม เพื่อขจัดรอยยับได้ง่ายยิ่งขึ้น

พลังไอน้ำพิเศษสูงถึง 150 กรัม เพื่อขจัดรอยยับได้ง่ายยิ่งขึ้น

ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 150 กรัมของเตารีด ช่วยให้คุณขจัดรอยยับย่นที่รีดยากได้อย่างง่ายดาย

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

  • Award image VRS_PBTAWARD66

ความคิดเห็น

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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

26/11/2017

한국

한국

가볍고 스팀 짱짱해요

기준에 타브랜드 제품 사용하다가 코팅이 나간것인지 옷감이 손상되었네요. 이참에 필립스로 갈아탓는데 확실히 좋아요. 정말 잘산거같아서 기분좋네요

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife Plus GC2988/88 스팀 다리미

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife Plus GC2988/88 스팀 다리미

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