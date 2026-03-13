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เตารีด
ทุกรุ่น
PowerLife Plus เตารีดไอน้ำ
ยกเลิกการผลิต
ฝ่ายสนับสนุน
GC2988/80
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Eco passport Philips PowerLife Plus Steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerLife Plus Steam iron GC2988/80 - English (US)
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ฉันจะขจัดตะกรันเตารีดไอน้ำ Philips ได้อย่างไร
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