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Easy Touch เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งได้
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GC486/30
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DOC - EU Declaration of Conformity - English (US)
GC485_GC486 AS2 user manual
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ฉันจะขจัดตะกรันเครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า/น้ำยา All-in-One จาก Philips ได้อย่างไร
เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้าแบบตั้งได้ Philips มีเสียงดัง
หัวของเครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้าแบบตั้งได้ Philips มีน้ำหยด
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