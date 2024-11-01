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ฉันจะขจัดตะกรันเครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า/น้ำยา All-in-One จาก Philips ได้อย่างไร

เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2023
อ่านบทความด้านล่างเพื่อค้นหารุ่นของ Philips Garment Steamer และ All-in-One Solution ของคุณและทำตามขั้นตอนการขจัดตะกรันที่ถูกต้อง

ค้นหารุ่นเครื่องพ่นไอน้ำแบบมือถือหรือเครื่องพ่นไอน้ำแบบขาตั้งและการขจัดคราบตะกรัน

เครื่องนึ่งแบบมือถือ:
ในการค้นหารุ่นของเครื่องนึ่งแบบมือถือ Philips และทำตามขั้นตอนการขจัดตะกรันที่ถูกต้องด้านล่างนี้คุณสามารถตรวจสอบคู่มือผู้ใช้ของคุณหรือดูหมายเลขรุ่นใต้แท้งค์น้ำที่ด้านหลังด้ามจับหรือใต้หัวพ่นไอน้ำ (ดูภาพ A และ B) ตัวอย่างของหมายเลขรุ่นได้แก่: STH7030/10, GC801/10.

เครื่องนึ่งแบบยืน:
ในการค้นหารุ่นของเครื่องนึ่ง Philips และทำตามขั้นตอนการขจัดตะกรันที่ถูกต้องด้านล่างนี้คุณสามารถตรวจสอบคู่มือผู้ใช้ของคุณหรือดูหมายเลขรุ่นใต้ฐานเครื่องนึ่ง (ดูภาพ C) ตัวอย่างของหมายเลขรุ่นได้แก่: STE3170/80, GC482/27
เลขที่รุ่น

เหตุใดจึงต้องขจัดตะกรัน

เมื่อเวลาผ่านไปเครื่องของคุณสามารถสร้างตะกรันได้ ยิ่งน้ำในพื้นที่ของคุณมีความกระด้างมากเท่าใดก็จะเกิดสิ่งเจือปนและกลายเป็นของแข็งได้เร็วขึ้นเท่านั้น การขจัดคราบตะกรันเครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า Philips ทุกๆ 1-2 เดือนสามารถป้องกันคราบสีน้ำตาลน้ำสีน้ำตาลและการรั่วซึมได้ การทำความสะอาดเป็นประจำจะรักษาพลังไอน้ำให้อยู่ในระดับสูงสุดและยืดอายุการใช้งานของเครื่อง

ฟังก์ชัน Quick Calc Release

ข้อมูลด้านล่างใช้ได้กับ: StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000 Series (GC800, GC801, GC810)

หมายเหตุ: ในการใช้งานตามปกติ คุณควรขจัดตะกรันให้เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้าของคุณประมาณเดือนละครั้ง — และทำบ่อยขึ้นหากน้ำในพื้นที่ของคุณมีความกระด้างสูง
  1. ถอดปลั๊กแล้วปล่อยให้เย็นลง (เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง) 
  2. ถอดฝาที่มีเครื่องหมาย "De-Calc"
  3. ถือไว้เหนืออ่างล้าง นำฝาปิดยางออก และเขย่าเบาๆ เพื่อเทน้ำและตะกรันออก
  4. นำฝาปิดใส่กลับเข้าที่
  5. ทำซ้ำขั้นตอนนี้เดือนละครั้งหรือมากกว่าหากจำเป็น
ข้อสำคัญ: อย่าใส่น้ำ น้ำส้มสายชู น้ำยาขจัดคราบตะกรัน หรือสารเคมีอื่นๆ ลงในเครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า
ขจัดตะกรันได้อย่างรวดเร็ว
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ฟังก์ชันสเกลการล้างอย่างง่าย

ข้อมูลด้านล่างใช้ได้กับ: 7000 Series (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060)

หมายเหตุ: ในการใช้งานตามปกติ คุณควรขจัดตะกรันให้เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้าของคุณประมาณเดือนละครั้ง — และทำบ่อยขึ้นหากน้ำในพื้นที่ของคุณมีความกระด้างสูง
  1. เสียบปลั๊กไฟเปิดเครื่องและรอ 30 วินาทีเพื่อให้เครื่องพ่นไอน้ำทำความร้อน 
  2. กดปุ่มตั้งค่าพลังไอน้ำและปุ่มใช้พลังไอน้ำค้างไว้พร้อมกันจนกว่าไฟ LED 2 ดวงจะกะพริบ
  3. ถือเหนืออ่างล้างมือและเขย่าเบาๆเพื่อเทน้ำร้อนและคราบตะกรันออก
  4. หลังจาก 30 วินาทีโหมด ECO จะกะพริบเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์กลับมาร้อนแล้ว
  5. คุณสามารถปิดเครื่องและเสียบปลั๊กไฟได้
  6. รอให้เครื่องพ่นไอน้ำรีดผ้าเย็นลงเป็นเวลา 60 นาทีและใช้ผ้านุ่มเช็ดทำความสะอาดแผ่นความร้อนของเครื่องพ่นไอน้ำ
ข้อสำคัญ: อย่าใส่น้ำ น้ำส้มสายชู น้ำยาขจัดคราบตะกรัน หรือสารเคมีอื่นๆ ลงในเครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า
ล้างทำความสะอาดได้ง่าย

ไม่จำเป็นต้องขจัดตะกรัน

ข้อมูลด้านล่างใช้ได้กับ: All-in-One 8600 Series (AIS8540) | All-in-One 8000 Series (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2 ใน 1 (GC617, GC618)


ด้วยการออกแบบเครื่องยนต์ที่ได้รับสิทธิบัตรของ Philips คุณจึงไม่จำเป็นต้องขจัดตะกรันออกจากเครื่อง ตะกรันจะหลุดออกมาโดยอัตโนมัติและจัดเก็บไว้ภายในที่ฐานของเครื่อง เราได้ออกแบบพื้นที่นี้โดยเฉพาะเพื่อจัดเก็บมาตราส่วนเพื่อไม่ให้มีการดำเนินการใดๆเพิ่มเติมจากคุณ

คุณสามารถนึ่งได้มากเท่าที่ต้องการโดยใช้น้ำประปาธรรมดาหรือน้ำกลั่น / น้ำปราศจากไอออนหากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำกระด้างมาก (คุณอาจใช้น้ำปราศจากไอออน 50% ผสมกับน้ำประปาได้เช่นกัน)
 

ฟังก์ชัน Basic Rinse

ข้อมูลด้านล่างใช้ได้กับ: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506)
  1. ถอดปลั๊กแล้วปล่อยให้เย็นลง (เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง) 
  2. เมื่อเครื่องเย็นแล้ว ให้ถอดขั้ว ท่อไอน้ำ และนำแท้งค์น้ำออก
  3. เทน้ำออกจากฐานลงในอ่างล้าง และเขย่าเบาๆ 
  4. เติมน้ำลงในแท้งค์น้ำแล้วใส่กลับเข้าที่ รอ 10 วินาที เขย่า ว่าง ทำซ้ำหลายครั้ง 
  5. ทำซ้ำขั้นตอนนี้เดือนละครั้งหรือมากกว่าหากจำเป็น
สะอาดทุกวัน
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ฟังก์ชัน Easy Rinse de-calc

ข้อมูลด้านล่างใช้ได้กับ: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x และ GC52x), ComfortTouch (GC55x, ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), 3000 Series (STE31xx)
 
  1. ถอดปลั๊กแล้วปล่อยให้เย็นลง (เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง) 
  2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าระดับน้ำอยู่เหนือเครื่องหมาย MIN ถือเครื่องพ่นไอน้ำไว้เหนือถังหรือท่อระบายน้ำ
  3. หมุนปุ่ม DE-CALC ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก ปล่อยให้น้ำและตะกรันไหลออกมา 
  4. เมื่อเทออกมาหมดแล้ว ให้ใส่ปุ่ม DE-CALC กลับเข้าที่และหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อล็อค 
  5. ทำซ้ำขั้นตอนนี้เดือนละครั้งหรือมากกว่าหากจำเป็น
ล้างทำความสะอาดได้ง่าย

ฟังก์ชั่นทำความสะอาดโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลด้านล่างใช้ได้กับ: CompactTouch (GC410, GC420, GC430)

หมายเหตุ: ในการใช้งานตามปกติ คุณควรขจัดตะกรันให้เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้าทุก 2 สัปดาห์
  1. เติมแท้งค์น้ำแล้วเสียบปลั๊กเครื่องทำไอน้ำใกล้อ่างล้าง
  2. หันหัวพ่นไอน้ำไปที่อ่างล้างหน้า กดปุ่ม AUTO CLEAN ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที
  3. รอ 2 นาทีจนกว่าเครื่องทำไอน้ำจะปิด และไฟ AUTO CLEAN ดับลง
  4. ทำซ้ำขั้นตอนนี้เดือนละครั้งหรือมากกว่าหากจำเป็น

วิธีแก้ปัญหาข้างต้นช่วยแก้ปัญหาได้หรือไม่ หากไม่โปรดติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม 
 
ล้างอัตโนมัติ

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