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  • ขจัดรอยยับได้ง่ายทุกวัน
  • ขจัดรอยยับได้ง่ายทุกวัน
  • ขจัดรอยยับได้ง่ายทุกวัน
  • ขจัดรอยยับได้ง่ายทุกวัน
  • ขจัดรอยยับได้ง่ายทุกวัน
  • ขจัดรอยยับได้ง่ายทุกวัน
  • ขจัดรอยยับได้ง่ายทุกวัน
  • ขจัดรอยยับได้ง่ายทุกวัน
  • ขจัดรอยยับได้ง่ายทุกวัน
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  • ขจัดรอยยับได้ง่ายทุกวัน
  • ขจัดรอยยับได้ง่ายทุกวัน
  • ขจัดรอยยับได้ง่ายทุกวัน
  • ขจัดรอยยับได้ง่ายทุกวัน
  • ขจัดรอยยับได้ง่ายทุกวัน
  • ขจัดรอยยับได้ง่ายทุกวัน
  • ขจัดรอยยับได้ง่ายทุกวัน
  • ขจัดรอยยับได้ง่ายทุกวัน
  • ขจัดรอยยับได้ง่ายทุกวัน

ยกเลิกการผลิต

EasyTouch Plusเครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า

GC514/40

3
| (16) ตรวจดู

1 รางวัล

ขจัดรอยยับได้ง่ายทุกวัน
เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า Philips EasyTouch Plus ออกแบบมาเพื่อการขจัดรอยยับที่ง่ายดายในทุกๆ วัน ด้วยโซลูชันการทำไอน้ำหลากหลายรูปแบบ ทำให้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผ้าที่บอบบางและยากต่อการรีด
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยโซลูชันการทำไอน้ำที่เป็นหัวใจสำคัญ

ขจัดรอยยับได้ง่ายทุกวัน

  • 1600 W 32 ก./นาที

  • การตั้งค่าไอน้ำ 3 แบบ

  • แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ความจุ 1.6 ล.

ครอบคลุมมากขึ้นในการเคลื่อนหนึ่งครั้งด้วยแผ่นไอน้ำที่ใหญ่ขึ้น*ถึง 25%

ครอบคลุมมากขึ้นในการเคลื่อนหนึ่งครั้งด้วยแผ่นไอน้ำที่ใหญ่ขึ้น*ถึง 25%

เครื่องพ่นไอน้ำ EasyTouch Plus นี้ติดตั้งด้วยแผ่นไอน้ำขนาดใหญ่ขึ้นถึง 25%* เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อน ซึ่งช่วยให้คุณรีดผ้าได้ทั่วถึงกว่าเดิมในทีเดียว และคุณยังสามารถรีดไอน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

ไอน้ำ 3 ระดับสำหรับประเภทของเนื้อผ้าที่แตกต่างกัน

ไอน้ำ 3 ระดับสำหรับประเภทของเนื้อผ้าที่แตกต่างกัน

ตั้งระดับไอน้ำของตามต้องการเพื่อให้พอเหมาะกับเนื้อผ้าแต่ละชนิด

ขั้วบริเวณปลายปรับได้เพื่อการปรับความสูงที่หลากหลาย

ขั้วบริเวณปลายปรับได้เพื่อการปรับความสูงที่หลากหลาย

ขั้วบริเวณปลายปรับได้ในตัวสำหรับแขวนเสื้อผ้าขณะใช้เครื่องพ่นไอน้ำ ซึ่งสามารถพับได้เพื่อให้จัดเก็บได้สะดวก

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

  • Award image VRS_PBTAWARD66

ความคิดเห็น

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3.0

จาก 5

16

ตรวจดู

30/10/2020

Singapore

Singapore

Powerful steamer

The steamer is powerful. Quite easy doing the ironing.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasyTouch Plus GC514/46 Garment Steamer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasyTouch Plus GC514/46 Garment Steamer

19/03/2018

Singapore

Singapore

Easy to use

this is a great product, would have loved if they provided 2 gloves instead of one.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasyTouch Plus GC518/26 Garment Steamer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasyTouch Plus GC518/26 Garment Steamer

24/03/2020

Singapore

Singapore

Good and efficient

Easy to use. Effective. Got it at a great price. Long warranty.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasyTouch Plus GC514/46 Garment Steamer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasyTouch Plus GC514/46 Garment Steamer

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  1. เปรียบเทียบกับ GC506 รุ่นก่อนหน้า