รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
GC514/40
1600 W 32 ก./นาที
การตั้งค่าไอน้ำ 3 แบบ
แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ความจุ 1.6 ล.
เครื่องพ่นไอน้ำ EasyTouch Plus นี้ติดตั้งด้วยแผ่นไอน้ำขนาดใหญ่ขึ้นถึง 25%* เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อน ซึ่งช่วยให้คุณรีดผ้าได้ทั่วถึงกว่าเดิมในทีเดียว และคุณยังสามารถรีดไอน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
ตั้งระดับไอน้ำของตามต้องการเพื่อให้พอเหมาะกับเนื้อผ้าแต่ละชนิด
ขั้วบริเวณปลายปรับได้ในตัวสำหรับแขวนเสื้อผ้าขณะใช้เครื่องพ่นไอน้ำ ซึ่งสามารถพับได้เพื่อให้จัดเก็บได้สะดวก
รางวัล
3.0
จาก 5
16
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Agnes
30/10/2020
Singapore
Powerful steamer
The steamer is powerful. Quite easy doing the ironing.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasyTouch Plus GC514/46 Garment Steamer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasyTouch Plus GC514/46 Garment Steamer
huangrx
19/03/2018
Singapore
Easy to use
this is a great product, would have loved if they provided 2 gloves instead of one.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasyTouch Plus GC518/26 Garment Steamer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasyTouch Plus GC518/26 Garment Steamer
Dlcw12099
24/03/2020
Singapore
Good and efficient
Easy to use. Effective. Got it at a great price. Long warranty.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasyTouch Plus GC514/46 Garment Steamer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasyTouch Plus GC514/46 Garment Steamer
เปรียบเทียบกับ GC506 รุ่นก่อนหน้า