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EasyTouch Plus เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า

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EasyTouch Plusเครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า

GC514/40

EasyTouch Plus เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า

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คู่มือและเอกสาร

EU Declaration of conformity Philips EasyTouch Plus Garment Steamer GC514/40 - English (US)

  • PDF ไฟล์, 953.8 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips EasyTouch Plus Garment Steamer

  • PDF ไฟล์, 1.5 MB
  • 13 March 2026

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