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เตารีด
ทุกรุ่น
EasyTouch Plus เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า
ยกเลิกการผลิต
ฝ่ายสนับสนุน
GC514/40
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EU Declaration of conformity Philips EasyTouch Plus Garment Steamer GC514/40 - English (US)
Important Information Manual Philips EasyTouch Plus Garment Steamer
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ฉันจะขจัดตะกรันเครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า/น้ำยา All-in-One จาก Philips ได้อย่างไร
เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า Philips ของฉันทิ้งคราบไว้บนผ้า
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