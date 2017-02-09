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  • Product Detail Photograph Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Product Detail Photograph Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Product Detail Photograph Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Product Detail Photograph Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Emotional Benefit Photo Philips ClearTouch Garment Steamer
  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Garment Steamer

ยกเลิกการผลิต

ClearTouchเครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า

GC536/30

4

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

ขจัดรอยยับได้โดยใช้เวลาไม่นาน

เครื่องรีดไอน้ถนอมผ้า Philips ClearTouch ใหม่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยขจัดรอยยับได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพียงคุณเคลื่อนหัวพ่นไอน้ำแค่สองสามครั้ง ด้วยดีไซน์ทันสมัยอย่างมีเอกลักษณ์ มาพร้อมกับฟังก์ชั่นอันชาญฉลาดและไอน้ำที่ทรงพลัง ช่วยให้การรีดผ้าของคุณง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพทรงพลัง และใช้งานสะดวก

ขจัดรอยยับได้โดยใช้เวลาไม่นาน

  • อุปกรณ์รีดจีบ ถุงมือกันความร้อน

  • ที่แขวนแบบปรับได้ hang&lock

  • ไอน้ำ 3 ระดับ

  • อุปกรณ์รีดจีบ ถุงมือ

พลังไอน้ำแรงเป็นพิเศษ

พลังไอน้ำแรงเป็นพิเศษ

การพ่นไอน้ำพลังแรงผ่านหัวพ่น ช่วยให้คุณกำจัดรอยยับบนเสื้อผ้าด้วยการเคลื่อนหัวพ่นเพียงไม่กี่ครั้ง

ไอน้ำ 3 ระดับ

ไอน้ำ 3 ระดับ

ตั้งระดับไอน้ำของตามต้องการเพื่อให้พอเหมาะกับเนื้อผ้าแต่ละชนิด

แผ่นพ่นไอน้ำสแตนเลสสตีลขนาดใหญ่พิเศษเพื่อผลลัพธ์ที่เร็วยิ่งขึ้น

แผ่นพ่นไอน้ำสแตนเลสสตีลขนาดใหญ่พิเศษเพื่อผลลัพธ์ที่เร็วยิ่งขึ้น

หัวพ่นไอน้ำมีแผ่นไอน้ำสแตนเลสสตีลขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งช่วยให้คุณรีดผ้าได้รวดเร็ว

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

5
3
2
1

09/02/2017

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เสาแขวนโยกเยก

เสาโยกเยก ล๊อคระดับไม่อยู่ ตัวล๊อคบอบบาง แตกหักง่าย เติมน้ำบ่อย กางเกง ๒ เสื้อสูท ๑ เปิดร้อนสูงสุด ๓๐นาที น้ำหมด ควรถังน้ำใหญ่กว่านี้

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ClearTouch GC536/30 เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ClearTouch GC536/30 เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า

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