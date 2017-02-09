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ขจัดรอยยับได้โดยใช้เวลาไม่นาน
เครื่องรีดไอน้ถนอมผ้า Philips ClearTouch ใหม่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยขจัดรอยยับได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพียงคุณเคลื่อนหัวพ่นไอน้ำแค่สองสามครั้ง ด้วยดีไซน์ทันสมัยอย่างมีเอกลักษณ์ มาพร้อมกับฟังก์ชั่นอันชาญฉลาดและไอน้ำที่ทรงพลัง ช่วยให้การรีดผ้าของคุณง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
อุปกรณ์รีดจีบ ถุงมือกันความร้อน
ที่แขวนแบบปรับได้ hang&lock
ไอน้ำ 3 ระดับ
อุปกรณ์รีดจีบ ถุงมือ
การพ่นไอน้ำพลังแรงผ่านหัวพ่น ช่วยให้คุณกำจัดรอยยับบนเสื้อผ้าด้วยการเคลื่อนหัวพ่นเพียงไม่กี่ครั้ง
ตั้งระดับไอน้ำของตามต้องการเพื่อให้พอเหมาะกับเนื้อผ้าแต่ละชนิด
หัวพ่นไอน้ำมีแผ่นไอน้ำสแตนเลสสตีลขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งช่วยให้คุณรีดผ้าได้รวดเร็ว
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รางวัล
4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
jiradej
09/02/2017
ประเทศไทย
เสาแขวนโยกเยก
เสาโยกเยก ล๊อคระดับไม่อยู่ ตัวล๊อคบอบบาง แตกหักง่าย เติมน้ำบ่อย กางเกง ๒ เสื้อสูท ๑ เปิดร้อนสูงสุด ๓๐นาที น้ำหมด ควรถังน้ำใหญ่กว่านี้
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ClearTouch GC536/30 เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ClearTouch GC536/30 เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า