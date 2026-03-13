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เตารีด
ทุกรุ่น
ClearTouch เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้า
ยกเลิกการผลิต
ฝ่ายสนับสนุน
GC536/30
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Consumer Care Book Philips ClearTouch Garment Steamer - English (US)
Important Information Manual Philips ClearTouch Garment Steamer
เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า Philips ของฉันทิ้งคราบไว้บนผ้า
เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้าแบบตั้งได้ Philips มีเสียงดัง
หัวของเครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้าแบบตั้งได้ Philips มีน้ำหยด
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